¿Se despide solo Zlatko Dalić? El Mundial 2026 también parece cerrar la generación dorada de Croacia

La Federación Croata de Fútbol (HNS) confirmó este 8 de julio la salida de Zlatko Dalić como seleccionador nacional, una decisión que el propio entrenador describió como "la más complicada" de su carrera tras casi nueve años y 111 partidos al frente del equipo balcánico.

Sin embargo, la noticia trasciende el cambio en el banquillo. No se trata únicamente de encontrar un nuevo entrenador. Se trata de reconstruir la identidad futbolística que convirtió a un país de apenas 3.9 millones de habitantes en protagonista permanente de las grandes competiciones internacionales.

Durante el ciclo de Dalić, Croacia firmó la etapa más brillante de su historia. Fue subcampeón del Mundial Rusia 2018, tercer lugar en Catar 2022 y subcampeón de la Liga de Naciones de la UEFA 2023. Con esos resultados, la selección balcánica desafió la lógica del fútbol moderno y se instaló entre las potencias más competitivas del planeta.

Una generación que marcó una época

Cuando Dalić asumió el cargo en octubre de 2017 encontró un plantel con enorme talento, pero fue capaz de convertirlo en un equipo reconocible por su orden táctico, fortaleza mental y capacidad para competir en los momentos decisivos.

Liderados por Luka Modrić y acompañados por futbolistas como Ivan Perišić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol y Dominik Livaković, los croatas construyeron una identidad que les permitió disputar finales y podios frente a selecciones con mayor población, presupuesto e infraestructura.

A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.



Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia. 🥈🥉🥈



Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj — HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026

El Mundial dejó un cierre simbólico

El ciclo terminó con una eliminación tan dolorosa como simbólica. Croacia cayó ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras recibir un gol en el minuto 94 y ver anulado el tanto que habría enviado el partido a la prórroga.

La acción generó debate en la prensa croata, aunque Dalić evitó utilizarla como explicación de la derrota.

En su despedida prefirió mirar el recorrido completo. "Cuando tomé el mando de la selección nacional, creía tanto en la calidad de los jugadores como en mí mismo, pero ni siquiera me atrevía a soñar que lograríamos todo lo que hemos logrado", expresó en el comunicado difundido por la HNS.

Zlatko Dalić on Portugal's penalty:



"That's the story of Croatia. Vlašić merely put his arm around him, he didn't pull him. I spoke out against FIFA before, and I was right when I said it. We spoiled their party twice, but we couldn't do it a third time. They won't allow Croatia… pic.twitter.com/KyTlJyMQA3 — TheCroatian (@TheCroatian_) July 7, 2026

Un legado que va más allá de los resultados

Para el presidente de la Federación Croata, Marijan Kustić, el mayor legado de Dalić no se resume en las medallas. "Nos dio fe en que un país pequeño puede alcanzar los mayores sueños", afirmó el dirigente, quien destacó la cultura de unidad que el técnico consolidó bajo el concepto Obitelj ("Familia").

Esa estabilidad permitió prolongar el rendimiento competitivo de una generación que parecía haber alcanzado su techo en Rusia 2018, pero que todavía consiguió otro podio mundialista en Catar y una final de la Liga de Naciones.

🎙️ Zlatko Dalić on the penalty awarded to Portugal:



"Look at the four or five fouls on Budimir in that match. Their centre-back was holding him in exactly the same way, but the referee didn't even give a foul.



Then VAR intervenes for this penalty. Vlašić didn't pull him; he… pic.twitter.com/4lkPGq0R2G — Croatian Football  (@CroatiaFooty) July 7, 2026

El verdadero reto comienza ahora

La salida de Dalić coincide con el final internacional de varias de las figuras que sostuvieron la mejor etapa del fútbol croata.

Luka Modrić ya confirmó que el Mundial 2026 fue su última Copa del Mundo, mientras que otros referentes históricos, como Ivan Perišić y Marcelo Brozović, también se encuentran en la recta final de sus carreras con la selección.

El próximo seleccionador heredará un desafío mucho mayor que sustituir a un entrenador exitoso: deberá construir un nuevo proyecto sin el núcleo de futbolistas que cambió la historia del país durante la última década.

Porque la renuncia de Zlatko Dalić parece cerrar mucho más que un ciclo en el banquillo. Todo indica que Croacia comienza a despedirse de la generación que la convirtió en una potencia mundial y escribió las páginas más brillantes de su historia futbolística.