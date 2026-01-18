Senegal se corona campeón de África en medio de una final polémica: los jugadores abandonaron el campo en protesta

Senegal conquistó su segunda Copa Africana de Naciones tras vencer 1-0 a Marruecos en una final que quedará en la historia por la tremenda polémica. Los Leones de la Teranga se coronaron en Rabat, casa del rival, después de un partido lleno de controversias y un escándalo sin precedentes.

El encuentro se convirtió en un caos total en el minuto 98 cuando el árbitro congoleño señaló un polémico penal a favor de Marruecos. Los jugadores de Senegal, furiosos con la decisión, abandonaron el campo de juego siguiendo las instrucciones de su entrenador en señal de protesta.

La jugada del penal ocurrió cuando Brahim Díaz cayó dentro del área tras un aparente contacto con Diouf en un balón colgado. El jugador del Real Madrid se dejó caer de manera exagerada y el árbitro señaló la pena máxima inmediatamente. Los senegaleses pidieron revisión del VAR, pero el colegiado mantuvo su decisión.

Los jugadores regresan y Brahim falla

Solo faltaba un minuto para la finalización del tiempo reglamentario tras ocho minutos de tiempo añadido. La mayoría de jugadores senegaleses habían abandonado el césped, pero Sadio Mané, el capitán, convenció a sus compañeros de regresar al campo para continuar el partido.

Con los futbolistas ya de vuelta en el terreno de juego, llegó el momento de ejecutar el penal. En-Nesyri cedió el balón a Brahim Díaz, quien intentó picar el balón estilo Panenka. Sin embargo, el portero Mendy adivinó la intención y detuvo el lanzamiento para salvar a Senegal. El partido se iba a la prórroga.

Los senegaleses también habían protestado minutos antes por un gol anulado a Sarr. El atacante había marcado tras un rechace del poste en un remate de Seck, pero el tanto fue invalidado por una falta previa sobre Hakimi. La acumulación de decisiones polémicas enfureció al equipo visitante.

Justicia poética en la prórroga

En la primera jugada del tiempo extra, al minuto 93, llegó el gol que sentenció la final. Senegal robó el balón en zona de tres cuartos y lanzó un contragolpe a toda velocidad. Pape Gueye recibió el pase, aguantó la entrada de Hakimi y sacó un misil que venció a Bono por la escuadra para poner el 1-0.

Marruecos intentó reaccionar y buscó desesperadamente el empate. En-Nesyri tuvo el 1-1 en el minuto 104 pero remató de cabeza fuera tras un centro de Abde desde la izquierda. El exjugador del Sevilla, ahora en el Fenerbahçe, desperdició una ocasión clarísima.

En el minuto 108 llegó otra oportunidad para los marroquíes. Aguerd estrelló un cabezazo en el larguero tras un saque de esquina. El balón pegó en el travesaño y salió, negándole a Marruecos la posibilidad de forzar los penales.

El título se quedó con Senegal

Los minutos finales fueron de pura agonía para Marruecos. Senegal pudo sentenciar en el 111 cuando Cherif Ndiaye falló una ocasión clara después de que Bono le parara el primer intento. El delantero senegalés tiró demasiado cruzado y el balón se fue fuera.

Al final, Senegal resistió y se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 en territorio marroquí. Es el segundo título continental para los Leones de la Teranga después del conquistado en 2021, consolidándose como una de las potencias del fútbol africano.

La final quedará marcada por el escándalo del penal y la protesta de Senegal al abandonar el campo. Sin embargo, la justicia llegó con el fallo de Brahim Díaz y el golazo de Pape Gueye que le dio el título a los senegaleses en una noche histórica para su fútbol.