Video: Así fue la atajada del portero Bono para clasificar a Marruecos a la final de la Copa África

El anfitrión Marruecos sufrió, sudó y celebró finalmente al imponerse 4-2 en la tanda de penales (0-0 en 120 minutos) a Nigeria en la segunda semifinal de la Copa de África de Naciones.

Yassine Bounou and Morocco's forward #10 Brahim Diaz celebrate after winning the Africa Cup of Nations (CAN) semi-final football match between Nigeria and Morocco at the Prince Moulay Abdellah stadium in Rabat on January 14, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pese al ruidoso apoyo de la hinchada local, los marroquíes no consiguieron encontrar grietas en el orden defensivo nigeriano y el pulso tuvo que decidirse desde el punto fatídico.

Allí los nigerianos erraron dos de sus lanzamientos y los locales solo uno, lo que les envía a la segunda final de su historia, después del título logrado en 1976.

Senegal será el rival en la final, después de ganar 1-0 al Egipto de Mohamed Salah en la primera semifinal con un solitario tanto de Sadio Mané (1-0) en Tánger.

El estadio del Príncipe Moulay Abdellah de Rabat será el escenario de la final y fue en ese recinto donde Marruecos festejó su éxito en la tanda contra las Super Águilas, con su arquero Yassine Bounou "Bono" como héroe de la noche con dos paradas, ante los tiros de Samuel Chukwueze y Bruno Onyemaechi.

Los marroquíes, semifinalistas por sorpresa en el último Mundial de Catar 2022, solo erraron uno de sus lanzamientos y accedieron así a su segunda final de la CAN, después de la perdida en 2004 ante Túnez. Para lograr su título de 1976 no disputaron ninguna final como tal, ya que el campeón se decidió al término de un grupo entre cuatro selecciones.

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, estuvo muy activo pero no pudo anotar en el partido, sin contar su penal marcado en la tanda decisiva. En el 35 había enviado ligeramente alto un disparo de falta.

