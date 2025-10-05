Sevilla golea y le quita el invicto al Barcelona en su vista al Sánchez-Pizjuán

El Sevilla logró una victoria de peso en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al derrotar 4-1 al Barcelona, resultado que no solo le permite escalar posiciones en LaLiga, sino que además significa la primera derrota de la temporada para los azulgranas. Con este triunfo, el conjunto andaluz se coloca segundo en la tabla, mientras que el Barcelona cede terreno en la lucha por el liderato.

El encuentro comenzó con un Sevilla decidido y eficaz en los momentos clave. Al minuto 13, Alexis Sánchez abrió el marcador desde el punto penal, desatando la euforia de los locales. El Barcelona trató de reaccionar, pero no encontró claridad en el último tercio del campo.

La sorpresa aumentó al minuto 36, cuando Isaac Romero aprovechó una desatención defensiva y puso el 2-0 para el Sevilla. El golpe dejó a los visitantes contra las cuerdas, sin encontrar soluciones inmediatas ante la presión y el orden táctico del conjunto de Nervión.

En la recta final del primer tiempo, el Barcelona logró descontar. Marcus Rashford apareció al minuto 45+7 con un disparo potente que superó la estirada del guardameta rival, dejando el marcador 2-1 y devolviendo la ilusión al cuadro dirigido por Hansi Flick.

La segunda parte mostró un Barcelona más insistente, que dominó la posesión y generó ocasiones de peligro, pero careció de efectividad en la definición. El Sevilla, por su parte, se mantuvo compacto y apostó por los contragolpes para sostener la ventaja.

El momento clave llegó al minuto 76, cuando Robert Lewandowski desperdició un penal que pudo significar el empate. El polaco falló desde los once metros y dejó escapar la oportunidad más clara del partido.

A pesar de los intentos finales, los culés no lograron romper el muro defensivo de los locales, que defendieron con orden hasta el pitazo final. La frustración del Barcelona contrastó con la celebración del Sevilla que al minuto 90 amplió la ventaja con anotación de José Carmona y Adamas puso el cuarto al 90´+6, que consolidó un triunfo que le da confianza y lo reafirma como candidato.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en la cima de LaLiga con 21 puntos, mientras que el Barcelona cae al segundo lugar con 19. El Sevilla, en tanto, se coloca en la pelea con una victoria que resuena en toda la liga.