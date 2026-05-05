Simeone: “Hemos hecho una Champions muy buena” tras quedar eliminado ante el Arsenal

Diego Simeone compareció ante los medios tras la eliminación del Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League y se mostró satisfecho con la campaña europea de sus jugadores pese al dolor de la derrota.

El técnico argentino reconoció que el Arsenal fue mejor en los momentos decisivos pero destacó el nivel mostrado por el equipo rojiblanco a lo largo de toda la competencia. "A nuestra gente y a nuestros jugadores, aplausos. Hemos hecho una Champions muy buena, dimos el máximo y llegamos mucho más lejos de lo que normalmente se esperaba. Una pena", afirmó el Cholo en declaraciones a Movistar.

Simeone también analizó los detalles que marcaron la diferencia en los dos partidos ante los Gunners. "En el partido de ida tuvimos situaciones para marcar y no lo hicimos. Aquí en el segundo tiempo mejoramos, nos metimos más en el partido, jugamos en su campo y tuvimos ocasiones".

"Todos esos pequeños detalles que a veces vienen a favor, esta vez no nos tocó tenerlos", señaló el técnico, quien también felicitó al Arsenal por su clasificación. "Felicitamos al Arsenal, compitió bien, tiene un equipo y un entrenador que me gustan. Siguen una línea de trabajo coherente con un potencial económico muy importante que le permite competir así", expresó con deportividad.

Cuando fue consultado sobre si tiene fuerzas para volver a intentar llegar a una final de Champions, el Cholo fue honesto y conciso. "Ahora no. Seguro que ahora no", respondió el técnico argentino, dejando ver el peso emocional que significa para él y su equipo quedarse a las puertas de una final que el Atlético lleva años persiguiendo sin poder concretarla desde 2016.