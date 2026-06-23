¿Soccer? Las preguntas que más hacen en Google los estadounidenses para entender el fútbol en pleno Mundial

El Mundial es un evento masivo que reúne a millones de aficionados de todo el mundo para presenciar la competición más importante a nivel de selecciones.

Esto genera que incluso personas que no son adeptas a este deporte sientan curiosidad por conocer más acerca de sus reglas, jugadores famosos, equipos y otros aspectos que rodean al fútbol.

Esta edición del Mundial 2026 no es la excepción, pero ha generado más atención debido a que uno de los países anfitriones del torneo, Estados Unidos, ha comenzado a familiarizarse más con el fútbol, dada la predominancia de otros deportes, como el fútbol americano.

De acuerdo con el medio Infobae, el público estadounidense ha recurrido a Google para comprender mejor las reglas del fútbol, el cual suele compararse con otros deportes como la NFL o la NBA.

Datos de Google Trends señalan que los estadounidenses han buscado entender mejor las reglas del fútbol, desde aspectos como las anotaciones y los tiempos hasta las reglas básicas y términos populares.

Una de las preguntas más frecuentes de los estadounidenses, según Google, es por qué en el fútbol se observa una menor cantidad de goles en comparación con el sistema de puntuación empleado en, por ejemplo, la NBA.

Otra duda es la duración de los partidos, ya que, a diferencia de otros deportes estadounidenses, donde hay pausas constantes, anuncios comerciales frecuentes y el tiempo está más cronometrado, el fútbol cuenta con un método presuntamente "sencillo": dos tiempos de 45 minutos.

Con respecto a decisiones o reglas, los estadounidenses han tratado de entender los criterios de cuándo, por ejemplo, se sanciona con una tarjeta o se declara una jugada inválida por fuera de juego.

Para entender mejor el fútbol, Infobae señala que los estadounidenses han tenido que hacer una "traducción cultural"; es decir, comparar este deporte con otros propios para encontrar similitudes.

Por ejemplo, el medio señala que una de las búsquedas más comunes es "fútbol en términos de la NFL" o "fútbol en términos de la NBA".

También existe curiosidad por saber por qué al fútbol se le llama soccer en Estados Unidos.

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