¡Adiós a la copa! Qué equipos ya quedaron eliminados matemáticamente del Mundial 2026

Mientras algunos equipos celebran su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, otras selecciones se han despedido amargamente de la competición tras no lograr siquiera un punto en sus dos partidos de la fase de grupos.

Aunque falta una fecha para que termine la fase de grupos, varios países ya han dicho adiós al Mundial, ya sea por no haber sumado puntos o porque sus probabilidades de, al menos, ubicarse entre los ocho mejores terceros lugares son muy bajas.

De hecho, debido a este nuevo sistema de clasificación de los mejores terceros lugares, hay selecciones que, sin haber ofrecido grandes actuaciones, todavía tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Estas son las cuatro selecciones que ya se encuentran matemáticamente eliminadas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026:

Haití (Grupo C)

En el Grupo C, Haití ocupa el último lugar. No solo perdió sus dos compromisos ante Escocia y Brasil —este último por un abultado marcador de 3-0—, sino que también tiene una diferencia de goles de -4, lo que hace prácticamente imposible que mantenga alguna esperanza de seguir en el torneo.

Turquía (Grupo D)

Una de las selecciones que generaba grandes expectativas por contar con jugadores de la talla de Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu decepcionó estrepitosamente en este Mundial al no conseguir ninguna victoria.

Turquía no suma puntos tras caer 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay en un emocionante encuentro en el que, pese a generar numerosas ocasiones claras, no logró evitar su eliminación.

Túnez (Grupo F)

Una de las selecciones más goleadas del torneo. Túnez dejó una pobre imagen tras ser derrotada 5-1 por Suecia y 4-0 por Japón.

La decepción causada por su actuación en el primer partido provocó la destitución de su técnico, Sabri Lamouchi. Sin embargo, pese a la llegada del entrenador francés Hervé Renard, Túnez tiene escasas posibilidades de prolongar su permanencia en el Mundial.

Jordania (Grupo J)

Tras su derrota por 3-1 ante Austria, Jordania aún conservaba algunas posibilidades de clasificación luego de adelantarse en el marcador durante el partido contra Argelia, disputado el 22 de junio.

Sin embargo, el encuentro también terminó con una derrota por 2-1, lo que eliminó cualquier opción de avanzar, ya que en su último partido de la fase de grupos deberá enfrentarse a la actual campeona del mundo, Argentina.

Panamá (Grupo L)

Este 23 de junio la selección de Panamá dijo adiós al Mundial luego de perder por 1-0 contra Croacia, y también perder contra Ghana el pasado 17 del mismo mes.

Los panameños se quedaron en el último puesto del grupo L con cero puntos y -2 goles de diferencia, por lo que sus posibilidades de obtener el paso a la siguiente ronda son practicamente nulas

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