A por la puntuación perfecta: cuándo y a que hora de Guatemala juega México contra República Checa por el Mundial

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A por la puntuación perfecta: cuándo y a que hora de Guatemala juega México contra República Checa por el Mundial

México tiene la oportunidad de terminar la fase de grupo del Mundial 2026 con una puntuación perfecta si logra ganar a República Checa.

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Entrenamiento de México

El jugador mexicano Obed Vargas durante un entrenamiento de la selección nacional de México este martes, en el Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

La selección de México, dirigida por Javier "El Vasco" Aguirre, está a punto de completar una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026.

Los líderes del Grupo A están a un partido de sumar nueve puntos de nueve posibles, luego de vencer 2-0 a Sudáfrica en la inauguración del torneo y 1-0 a Corea del Sur.

Ahora, el Tri ha centrado toda su atención en su próximo encuentro contra República Checa, equipo que aún no conoce la victoria, ya que empató 1-1 con Sudáfrica y perdió 2-1 ante Corea del Sur.

A pesar de estar matemáticamente clasificado a la siguiente ronda del Mundial, México deberá esperar para conocer a su rival en la fase de eliminación directa, que comenzará el próximo 30 de junio.

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De momento, el Tri se prepara para su próximo duelo mundialista, programado para el miércoles 24 de junio a las 19 horas de Guatemala.

De esa manera, en la última jornada se definirán las dos primeras posiciones del Grupo A, ya que si Corea del Sur gana su partido contra Sudáfrica y México pierde, ambos quedarían empatados en puntos y todo se decidiría por la diferencia de goles.

Además, en esa fecha comenzarán a disputarse más partidos del Mundial de los cuatro acostumbrados. El miércoles se jugarán los siguientes encuentros:

  • Suiza contra Canadá
  • Bosnia y Herzegovina contra Catar
  • Marruecos contra Haití
  • Escocia contra Brasil
  • Sudáfrica contra Corea del Sur

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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