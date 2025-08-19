“Somos positivos pero queremos más”, asegura Mbappé tras el triunfo del Real Madrid

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, se mostró postivo por la victoria y por el gol anotado contra Osasuna, y aseguró que está convencidos de que van a ir mejorando en el torneo.

"Es el primer partido de temporada, fue importante empezar con una victoria en casa. Sabíamos antes que iba a ser difícil porque Osasuna tenía un plan claro de esperarnos para hacer contraataques y buscar a Budimir", expresó el francés.

"Trabajamos por el resultado, pero en el primer tiempo no teníamos mucho espacio, intentamos jugar de un lado a otro y después tuvimos más oportunidades en el segundo tiempo", analizó Mbappé.

"Marcamos rápido y hemos tenido control. Queríamos marcar un segundo que no llegó y nos quedamos con la victoria. Estamos felices, somos positivos pero queremos más", añadió en Real Madrid Tv.

Mbappé reconoció lo que les pidió Xabi Alonso en el primer partido en el Santiago Bernabéu, tener "mucho control con el balón", jugar "en campo contrario" y desgastar a Osasuna para que acusase el cansancio.

"Hemos trabajado este proyecto de juego toda la semana y lo hemos hecho bien. Hay cosas que podemos mejorar porque es el primer partido. Acabamos de volver de vacaciones pero es positivo, vamos mejorando", apuntó.

Xabi Alonso (d) da instrucciones a Franco Mastantuono durante el partido de la primera jornada del Real Madrid, (Foto Prensa Libr: EFE).

En lo personal, reconoció Mbappé lo especial que es marcar su primer gol con el 10 a la espalda. "Me siento muy bien pero lo más importante es ayudar al equipo ofensiva y defensivamente, el resto va a pasar. Si hay buen espíritu para ayudar al equipo, vamos a ganar partidos".

"Es especial marcar con el 10, es un número importante en el Real Madrid como el 9 que tenía. Lo más importante es jugar en el Bernabéu. Estoy contento de volver con la afición, siempre queremos jugar bien para los madridistas del estadio y los que nos ven en sus casas", sentenció.