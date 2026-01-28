“Soy el responsable de esta derrota”, dice Arbeloa tras la caída del Real Madrid frente al Benfica

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, asumió la responsabilidad por la derrota de su equipo ante el Benfica por 4-2 en Lisboa, en el cierre de la fase regular de la Uefa Champions League. El revés dejó al conjunto blanco fuera del top ocho de la clasificación, obligándolo a disputar la ronda de repechaje.

“Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete. Me siento totalmente responsable cuando las cosas no salen bien y el objetivo no se ha cumplido”, declaró Arbeloa en la conferencia de prensa posterior al encuentro, haciendo autocrítica tras un resultado que complica el camino del Madrid en el torneo continental.

El técnico reconoció que su equipo estuvo lejos del nivel que requería un partido de esta magnitud: “Evidentemente no estuvimos a la altura de la dificultad del partido, de la exigencia del rival y del ambiente. No fuimos capaces de mantener un rendimiento adecuado durante los 90 minutos”.

Consultado sobre la intensidad mostrada por su equipo, Arbeloa fue claro al señalar que faltaron “muchos argumentos futbolísticos”, más allá del empuje o la actitud.

Con este resultado, el Real Madrid tendrá que disputar una eliminatoria previa para buscar su clasificación a los octavos de final, un escenario que se aleja de las expectativas iniciales del club en esta edición de la Champions. Arbeloa, no obstante, subrayó que el equipo es consciente de sus carencias y que ahora toca mirar hacia adelante: “Sabemos que hay mucho por mejorar”.