Supercopa de Europa | Luis Enrique obra el milagro del PSG que se consagra como Supercampeón de Europa tras vencer al Tottenham

Fútbol Internacional

Supercopa de Europa | Luis Enrique obra el milagro del PSG que se consagra como Supercampeón de Europa tras vencer al Tottenham

El técnico español guía a los parisinos a una remontada histórica para conquistar desde los lanzamientos de penaltis, su primer título de Supercopa de Europa.

|

Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique celebrates with the trophy after winning the 2025 UEFA Super Cup final football match between Paris Saint-Germain (FRA) and Tottenham Hotspur FC (ENG) at the Friuli stadium, in Udine, on August 13, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Luis Enrique celebra con el nuevo trofeo que brillará en las vitrinas del PSG tras conquistar la Supercopa de Europa. (Foto Prensa Libre: EFE).

El PSG de Luis Enrique volvió a ser campeón de Europa y volvió a saborear un título continental, el segundo consecutivo tras la Liga de Campeones cosechada en Múnich. Superó al Tottenham (2-2, 4-3) en la tanda de penaltis de un partido que tenía prácticamente perdido, con un 0-2 en contra en el 84 que remontó para añadir la etiqueta de 'supercampeón' en un año histórico para el club parisino.

El PSG estaba muerto. Desahuciado. En el minuto 84, el 0-2 en el marcador a favor del Tottenham no permitía apenas pensar en la remontada que brindaron los parisinos. Porque no habían generado apenas peligro. No habían ejercido la superioridad aplastante de otras veces. Hasta que el zurdazo de Kang-In Lee tocó la red. Ahí, los Spurs se hundieron. El PSG se creció. Y Gonzalo Ramos apareció para llevar el duelo a los penaltis en el minuto 94.

No fue este el PSG que se vio en Múnich, aquella máquina perfecta que atropelló al Inter de Milán para levantar su primera 'orejona'. Fue un equipo al que le costó encontrar ritmo. Sin pretemporada, magullado por la derrota ante el Chelsea en el Mundial de Clubes y sumido en la polémica por la situación de Donnarumma. Demasiado en contra como para brillar en su primer partido tras vacaciones.

Pero la calidad del equipo, la resiliencia y mentalidad de una plantilla ávida de títulos, de hacer historia, pudo con todo. Ya pasó malos momentos la pasada campaña y acabó dominando. Y pasó malos momentos en Údine. Pero acabó prevaleciendo. El 'sextete' sigue vivo en París.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala vs El Salvador: ¡Todo vendido! Frustración y tristeza en la aventura por la compra de los boletos

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi celebrates with Inter Miami's Uruguayan forward #09 Luis Suarez after scoring his team's second goal during the Major League Soccer (MLS) regular season soccer match between Inter Miami CF and Nashville SC at Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida on July 12, 2025. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Leagues Cup | Día, hora y los encuentros que se disputarán en la fase de los cuartos de final

Lo pasó mal con el balón aéreo del Tottenham. Así marcó los dos goles. Primero Van de Ven, en el 39. Después, Cut' Romero, en el 48. Este último, con error incluido de Chevalier, que centraba las miradas por el contexto Donnarumma. El Tottenham, durante buena parte del duelo, se sintió con derecho a soñar.

Porque el planteamiento táctico de Thomas Frank, en la noche más importante de su carrera, fue perfecto para aprovecharse de un PSG que llegó al duelo entre algodones, con demasiados frentes abiertos que acabaron pasando factura. Presión alta, contras fugaces y el balón aéreo como mejor aliado. Y Vicario, que jugó en su Udine natal, apenas tuvo trabajo hasta los compases finales.

"El PSG no es invencible", había dicho Ben Davies. El Tottenham se lo creyó de verdad. Algo atenazado en un inicio. Pero poco a poco más cómodo. Más entero. Con contras más precisas. Así lanzó el primer aviso. Disparo de Richarlison que Chevalier, gran protagonista, salvó con estilo. Su primera gran parada con el PSG en una noche que fue una montaña rusa de emociones.

Brilló también el joven meta francés en el minuto 39 con una parada salvadora que desvió el lanzamiento de Palinha al larguero. Pero no pudo evitar que el rechace cayera manso a Van de Ven, primer goleador de la noche, culpable de que el Tottenham mandara al descanso.

Paris Saint-Germain's Brazilian defender #05 Marquinhos lifts the trophy as Paris Saint-Germain celebrate winning the 2025 UEFA Super Cup final football match between Paris Saint-Germain (FRA) and Tottenham Hotspur FC (ENG) at the Friuli stadium, in Udine, on August 13, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Fue un golpe muy duro para el PSG, que salió al terreno de juego algo desubicado, sin la confianza que exhibió en esta campaña. Y lo pagó caro. En otra jugada a balón parado. Esta vez, con el 'Cuti' como protagonista ofensivo, rematador de cabeza del centro de Pedro Porro. Y con Chevalier como señalado. El meta erró claramente en el despeje y mermó las opciones del PSG.

Parecía sentenciado el duelo. El PSG merodeaba el área, aunque sin dar sensación de peligro. Hasta que dos héroes inesperados aparecieron. Kang-In Lee y Gonzalo Ramos. Saltaron desde el banquillo y revolucionaron el duelo.

El surcoreano sacó un zurdazo desde la frontal del área que hizo temblar al Tottenham. Cinco minutos más seis, descuento por delante. Y sobre la bocina, en el 94, un centro de Dembélé encontró en Ramos el aliado perfecto. El PSG resucitó. El Tottenham murió. Los penaltis, que no empezaron bien para los franceses, con el error de Vitinha, acabaron dictando sentencia. El PSG, 'supercampeón' de Europa. Luis Enrique volvió a obrar el milagro. Y el 'sextete' sigue siendo posible.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Futbol Interancional Luis Enrique PSG SuperCopa de Europa Tottenham 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre