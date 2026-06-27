Tim Payne queda fuera del Mundial 2026 y ya lo espera Olimpia de Paraguay

Tim Payne cerró su participación en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda tras la eliminación de los All Whites en la fase de grupos. El defensor, que fue titular en los tres partidos del torneo, iniciará ahora una nueva etapa en Olimpia de Paraguay.

Payne fue uno de los nombres más comentados de Nueva Zelanda durante la Copa del Mundo, no solo por su participación en la cancha, sino también por la notoriedad que alcanzó en redes sociales durante el torneo.

Según Opta Analyst, el lateral derecho disputó los tres partidos del Grupo G como titular. Jugó 78 minutos en el empate 2-2 ante Irán, 85 minutos en la derrota 3-1 frente a Egipto y 64 minutos en la caída 5-1 contra Bélgica, para un total de 227 minutos.

Además, registró una asistencia frente a Egipto y aportó desde el sector derecho en una campaña que terminó con Nueva Zelanda eliminada tras sumar un punto en tres encuentros.

Nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, Payne representa a la selección absoluta de Nueva Zelanda desde el 2012 y acumula una amplia trayectoria con los All Whites.

New Zealand are officially OUT of the 2026 World Cup... what a time it has been, especially for Tim Payne who gained 5.9 MILLION Instagram followers from the tournament 🇳🇿🤯📲 pic.twitter.com/PCFZtjbl1k — OneFootball (@OneFootball) June 27, 2026

Tras el Mundial, el defensor afrontará un nuevo desafío en Sudamérica. Olimpia de Paraguay confirmó oficialmente su fichaje, por lo que Payne llegará al fútbol paraguayo con la visibilidad internacional que le dejó su participación en la Copa del Mundo.