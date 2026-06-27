Tim Payne queda fuera del Mundial 2026 y ya lo espera Olimpia de Paraguay

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Tim Payne queda fuera del Mundial 2026 y ya lo espera Olimpia de Paraguay

Durante el Mundial 2026, Tim Payne se convirtió en uno de los jugadores más comentados del torneo, a pesar de que su participación en el campo fue moderada y de que Nueva Zelanda fue eliminada en la fase de grupos.

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VANCOUVER (Canada), 27/06/2026.- Leandro Trossard (L) of Belgium scoring the opening goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match New Zealand against Belgium, in Vancouver, Canada, 26 June 2026. (Bélgica, Nueva Zelanda) EFE/EPA/BOB FRID

Leandro Trossard (izquierda), de Bélgica, abre el marcador durante el encuentro de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 entre Nueva Zelanda y Bélgica, en Vancouver. En la acción se observa a Tim Payne (número 2), que intenta despejar sin poder evitar el gol. Foto Prensa Libre: EFE.

Tim Payne cerró su participación en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda tras la eliminación de los All Whites en la fase de grupos. El defensor, que fue titular en los tres partidos del torneo, iniciará ahora una nueva etapa en Olimpia de Paraguay.

Payne fue uno de los nombres más comentados de Nueva Zelanda durante la Copa del Mundo, no solo por su participación en la cancha, sino también por la notoriedad que alcanzó en redes sociales durante el torneo.

Según Opta Analyst, el lateral derecho disputó los tres partidos del Grupo G como titular. Jugó 78 minutos en el empate 2-2 ante Irán, 85 minutos en la derrota 3-1 frente a Egipto y 64 minutos en la caída 5-1 contra Bélgica, para un total de 227 minutos.

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Además, registró una asistencia frente a Egipto y aportó desde el sector derecho en una campaña que terminó con Nueva Zelanda eliminada tras sumar un punto en tres encuentros.

Nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, Payne representa a la selección absoluta de Nueva Zelanda desde el 2012 y acumula una amplia trayectoria con los All Whites.

Tras el Mundial, el defensor afrontará un nuevo desafío en Sudamérica. Olimpia de Paraguay confirmó oficialmente su fichaje, por lo que Payne llegará al fútbol paraguayo con la visibilidad internacional que le dejó su participación en la Copa del Mundo.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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