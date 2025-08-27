Todos los equipos clasificados a la Champions 2025-2026 y cuándo será el sorteo

Este 27 de agosto se definieron los 36 equipos que disputarán la fase de liga de la próxima edición de la Champions League, luego de que culminara la segunda ronda de clasificación.

La nueva fase de liga estará conformada por 36 equipos. De ellos, 27 se clasificaron de forma automática por su desempeño en sus respectivas ligas nacionales. A ellos se suman el campeón vigente de la Champions League y el ganador de la Europa League.

Si el campeón de Champions ya estaba clasificado por su liga, como sucedió este año, el cupo adicional se otorga al equipo mejor ubicado en el coeficiente UEFA: en esta ocasión, el beneficiado fue el Olympiacos griego.

Los siete cupos restantes fueron ocupados por los equipos que superaron la fase de playoffs:

Qarabag

Kairat Almaty

Pafos

Bodø/Glimt

Copenhagen

Club Brujas

Benfica

Equipos clasificados de forma automática a la Champions League

Ganadores de competiciones UEFA

Champions League: PSG

PSG Europa League: Tottenham

Clasificados por sus ligas nacionales

Inglaterra (Premier League):

Arsenal

Liverpool

Manchester City

Newcastle

Italia (Serie A):

Atalanta

Inter

Juventus

Napoli

España (LaLiga):

Athletic Club

Atlético de Madrid

Barcelona

Real Madrid

Alemania (Bundesliga):

Bayern Múnich

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen

Francia (Ligue 1):

Marsella

Mónaco

Países Bajos (Eredivisie):

Ajax

PSV

Portugal (Primeira Liga):

Sporting CP

Bélgica (Pro League):

Union St.-Gilloise

Turquía (Superliga):

Galatasaray

República Checa (Chance Liga):

Slavia Praha

Plaza adicional por coeficiente UEFA

Olympiacos

Plazas por rendimiento europeo

Chelsea

Villarreal

Sorteo de la Champions League 2025-2026

Transmisión: ESPN, Star Plus y sitio web oficial de la UEFA

ESPN, Star Plus y sitio web oficial de la UEFA Fecha: Jueves 28 de agosto del 2025

Jueves 28 de agosto del 2025 Lugar: Grimaldi Forum, Mónaco

Grimaldi Forum, Mónaco Hora: 10.00 horas (hora de Guatemala)

Esta historia empieza con una estrella. 💫⚽️



Presentamos el nuevo balón de la UEFA Champions League...#UCL | #shiningstars pic.twitter.com/c95kLx3xeo — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) August 27, 2025

Calendario de la Champions League 2025-2026

Fase de liga:

Jornada 1: 16 al 18 de septiembre

Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre

Jornada 3: 21 y 22 de octubre

Jornada 4: 4 y 5 de noviembre

Jornada 5: 25 y 26 de noviembre

Jornada 6: 9 y 10 de diciembre

Jornada 7: 20 y 21 de enero

Jornada 8: 28 de enero

Etapas eliminatorias:

Play-offs: 17, 18, 24 y 25 de febrero

Octavos de final: 10, 11, 17 y 18 de marzo

Cuartos de final: 7, 8, 14 y 15 de abril

Semifinales: 28, 29 de abril y 5, 6 de mayo

Final: 30 de mayo en Budapest

Fechas de sorteos:

Fase de liga: 28 de agosto del 2025

Play-offs eliminatorios: 30 de enero del 2026

Fases finales: 27 de febrero del 2026

