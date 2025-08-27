Fútbol Internacional
Todos los equipos clasificados a la Champions 2025-2026 y cuándo será el sorteo
Un total de 36 equipos están clasificados a la fase de liga de la Champions League, la cual arrancará el 16 de septiembre del 2025.
El PSG es el campeón de la UEFA Champions League. (Foto Prensa Libre: AFP)
Este 27 de agosto se definieron los 36 equipos que disputarán la fase de liga de la próxima edición de la Champions League, luego de que culminara la segunda ronda de clasificación.
La nueva fase de liga estará conformada por 36 equipos. De ellos, 27 se clasificaron de forma automática por su desempeño en sus respectivas ligas nacionales. A ellos se suman el campeón vigente de la Champions League y el ganador de la Europa League.
Si el campeón de Champions ya estaba clasificado por su liga, como sucedió este año, el cupo adicional se otorga al equipo mejor ubicado en el coeficiente UEFA: en esta ocasión, el beneficiado fue el Olympiacos griego.
Los siete cupos restantes fueron ocupados por los equipos que superaron la fase de playoffs:
- Qarabag
- Kairat Almaty
- Pafos
- Bodø/Glimt
- Copenhagen
- Club Brujas
- Benfica
Equipos clasificados de forma automática a la Champions League
Ganadores de competiciones UEFA
- Champions League: PSG
- Europa League: Tottenham
Clasificados por sus ligas nacionales
Inglaterra (Premier League):
- Arsenal
- Liverpool
- Manchester City
- Newcastle
Italia (Serie A):
- Atalanta
- Inter
- Juventus
- Napoli
España (LaLiga):
- Athletic Club
- Atlético de Madrid
- Barcelona
- Real Madrid
Alemania (Bundesliga):
- Bayern Múnich
- Borussia Dortmund
- Eintracht Frankfurt
- Bayer Leverkusen
Francia (Ligue 1):
- Marsella
- Mónaco
Países Bajos (Eredivisie):
- Ajax
- PSV
Portugal (Primeira Liga):
- Sporting CP
Bélgica (Pro League):
- Union St.-Gilloise
Turquía (Superliga):
- Galatasaray
República Checa (Chance Liga):
- Slavia Praha
Plaza adicional por coeficiente UEFA
- Olympiacos
Plazas por rendimiento europeo
- Chelsea
- Villarreal
Sorteo de la Champions League 2025-2026
- Transmisión: ESPN, Star Plus y sitio web oficial de la UEFA
- Fecha: Jueves 28 de agosto del 2025
- Lugar: Grimaldi Forum, Mónaco
- Hora: 10.00 horas (hora de Guatemala)
Calendario de la Champions League 2025-2026
Fase de liga:
- Jornada 1: 16 al 18 de septiembre
- Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre
- Jornada 3: 21 y 22 de octubre
- Jornada 4: 4 y 5 de noviembre
- Jornada 5: 25 y 26 de noviembre
- Jornada 6: 9 y 10 de diciembre
- Jornada 7: 20 y 21 de enero
- Jornada 8: 28 de enero
Etapas eliminatorias:
- Play-offs: 17, 18, 24 y 25 de febrero
- Octavos de final: 10, 11, 17 y 18 de marzo
- Cuartos de final: 7, 8, 14 y 15 de abril
- Semifinales: 28, 29 de abril y 5, 6 de mayo
- Final: 30 de mayo en Budapest
Fechas de sorteos:
- Fase de liga: 28 de agosto del 2025
- Play-offs eliminatorios: 30 de enero del 2026
- Fases finales: 27 de febrero del 2026
