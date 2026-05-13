Trump flexibiliza requisitos de visa para aficionados del Mundial 2026 de 50 países

La medida forma parte de un programa piloto lanzado en agosto del año pasado para reducir los casos de permanencia irregular de visitantes en Estados Unidos. Aunque inicialmente se contemplaba un depósito reembolsable de US$15 mil, la flexibilización anunciada alivió la preocupación de aficionados que planean asistir al Mundial del 2026.

Sin embargo, los aficionados de Irán y Haití continúan sin autorización para ingresar en territorio estadounidense, aunque jugadores y cuerpos técnicos mantienen excepciones relacionadas con el torneo. Irán condicionó su participación a garantías de visados sin restricciones para todos sus integrantes.

Además, el gobierno estadounidense anunció que turistas de decenas de países podrían verse obligados a presentar un historial de cinco años en redes sociales para ingresar al país. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que estas medidas podrían derivar en mayores restricciones, vigilancia y denegaciones de ingreso para aficionados que asistirán al Mundial, que comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La administración Trump anunció este miércoles que eximirá del depósito de visa de US$15 mil a los aficionados de 50 países con boletos válidos para el Mundial del 2026. La medida beneficia a naciones sujetas a ese requisito migratorio, aplicado para reducir la permanencia irregular de visitantes en Estados Unidos.

Cinco de los países beneficiados tienen selecciones clasificadas al torneo: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez. Sin embargo, Costa de Marfil y Senegal aún enfrentan restricciones parciales bajo las políticas migratorias estadounidenses, aunque jugadores y cuerpos técnicos ya estaban exentos del depósito.

La disposición forma parte de un programa piloto lanzado en agosto del año pasado para frenar los casos de visitantes que permanecen más tiempo del autorizado en Estados Unidos. Aunque el depósito sería reembolsado al finalizar la estancia, la medida había generado preocupación entre aficionados que planean asistir al Mundial.