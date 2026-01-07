Fútbol Internacional

“Un partido de los peores que hemos hecho ”, afirmó Ernesto Valverde tras la derrota contra el Barcelona

El Athletic Club sufrió una dura derrota 5-0 ante el FC Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España, un partido que Ernesto Valverde calificó como “de los peores en mucho tiempo”.

El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, durante el partido de la Supercopa de España que disputan el FC Barcelona y el Athletic Club. (Foto Prensa Libre: EFE).

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, reconoció este miércoles, tras la goleada 5-0 sufrida ante el FC Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España, que se trató de uno de los partidos en los que “peor” lo han hecho “en mucho tiempo”.

“Ha sido un partido en el que comenzamos bien, pero en cuanto el Barça nos hizo un gol, acusamos demasiado el golpe. Si contra estos equipos agachas la cabeza, te pasan por encima; es lo que tienen que hacer. El 4-0 al descanso fue doloroso, y en el segundo tiempo teníamos que intentar que eso no fuera a más porque no estábamos con el espíritu suficiente. Un partido malo, de los peores que hemos hecho en mucho tiempo y justo el día en que nos jugábamos una Supercopa aquí. Nos tenemos que levantar, y eso es lo que vamos a hacer”, dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

“Lo de hoy no es algo que se repita habitualmente. Somos un equipo que planta cara siempre e intenta llevar los partidos al máximo... pero hoy fue, no sé, algo que generalmente no nos ocurre. Quizá el esperar más atrás nos parecía una mejor estrategia y no fue así... pero hay que hacer frente a la situación”, valoró.

“Ahora nos tenemos que levantar después de un varapalo como este, que ha sido feo para nosotros. Puedes perder de muchas maneras, pero cuando vas perdiendo 4-0 al descanso es porque el rival ha sido bastante superior a ti”, agregó.

Un mal resultado que extiende la racha irregular de un Athletic Club al que le cuesta hacer gol. “No estamos teniendo fortuna dentro del área, pero son situaciones que suceden. En el primer tiempo cometimos una falta que no era, y de ahí nos vino el gol... hay que sobreponerse a todo en un partido”, explicó el técnico del equipo vasco.

Valverde no coincidió con dos de sus jugadores, Dani Vivian e Iñaki Williams, quienes pidieron perdón a los aficionados tras el encuentro. “Yo no suelo hacer eso ni me gusta hacerlo, porque parto de la base de que nosotros hacemos todo lo posible —e imposible— por preparar y ganar cada partido”, subrayó.

El FC Barcelona se clasificó este miércoles para la final de la Supercopa de España, que se disputa en Yeda (Arabia Saudita), y en ella se medirá al ganador de la segunda semifinal entre Atlético de Madrid y Real Madrid, que se juega este jueves.