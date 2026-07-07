Fútbol Internacional
Un tango más: Messi busca otro paso hacia el bicampeonato con Argentina
Lionel Messi afronta el duelo ante Egipto con la oportunidad de acercar a Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 y de ampliar un legado que ya lo tiene como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.
MIAMI (United States), 04/07/2026.- Lionel Messi of Argentina reacts in front of goalkeeper Vozinha of Cape Verde during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Argentina against Cape Verde, in Miami, USA, 03 July 2026. (Cabo Verde) EFE/EPA/RONALD WITTEK
Cada partido de Lionel Messi en el Mundial 2026 parece adquirir una dimensión distinta. Ya no se trata únicamente de avanzar de ronda o de ampliar un récord. Cada minuto sobre la gramilla puede representar una nueva página de una carrera que se acerca a su último capítulo en las Copas del Mundo.
Argentina enfrenta este martes 7 de julio a Egipto en los octavos de final, pero alrededor del encuentro también gira una pregunta inevitable: ¿cuántos partidos más podrá disputar el capitán argentino en el torneo que él mismo ha reconocido como el último de su trayectoria mundialista?
Con 39 años, Messi llega a Atlanta como el máximo goleador del campeonato, con siete anotaciones, y como el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo. Cada presentación amplía una marca que difícilmente será igualada en el corto plazo.
Un reloj que juega a favor y en contra
La fase de eliminación directa convierte cada compromiso en un punto de no retorno.
Si Argentina avanza, Messi seguirá escribiendo su historia con al menos otro partido garantizado. Si la Albiceleste queda eliminada, el encuentro frente a Egipto marcará el cierre definitivo de una carrera mundialista iniciada hace dos décadas.
Por eso, cada minuto adquiere un valor especial. Ya no se cuentan únicamente los goles, las asistencias o las victorias. También se cuentan las horas, los días y los partidos que aún quedan para disfrutar a uno de los futbolistas más influyentes en la historia del torneo.
Del primer gol al presente
El destino también ofrece una coincidencia singular.
El primer gol de Messi en una Copa del Mundo llegó precisamente frente a Egipto, aunque en el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005. Aquella anotación abrió el camino hacia el título juvenil y hacia una carrera que terminaría convirtiéndolo en campeón del mundo con la selección absoluta en Catar 2022.
Veintiún años después, el mismo rival vuelve a aparecer en una instancia decisiva, ahora con un Messi convertido en capitán, referente y principal figura de la Albiceleste.
Un tango más
El fútbol argentino suele encontrar en el tango una metáfora para explicar sus grandes historias.
Atlanta puede convertirse en un nuevo escenario para esa música. Un partido más significa otro paso hacia los cuartos de final, otro capítulo en la búsqueda del bicampeonato y otra oportunidad para seguir ampliando un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del Mundial.
Después vendrán otros desafíos, quizá Noruega en semifinales o una nueva final. Pero antes de mirar demasiado lejos, Argentina necesita dar un paso más.
Para Lionel Messi, ese paso puede representar mucho más que una clasificación. Puede ser, simplemente, un tango más.