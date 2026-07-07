Un tango más: Messi busca otro paso hacia el bicampeonato con Argentina

Cada partido de Lionel Messi en el Mundial 2026 parece adquirir una dimensión distinta. Ya no se trata únicamente de avanzar de ronda o de ampliar un récord. Cada minuto sobre la gramilla puede representar una nueva página de una carrera que se acerca a su último capítulo en las Copas del Mundo.

Argentina enfrenta este martes 7 de julio a Egipto en los octavos de final, pero alrededor del encuentro también gira una pregunta inevitable: ¿cuántos partidos más podrá disputar el capitán argentino en el torneo que él mismo ha reconocido como el último de su trayectoria mundialista?

Con 39 años, Messi llega a Atlanta como el máximo goleador del campeonato, con siete anotaciones, y como el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo. Cada presentación amplía una marca que difícilmente será igualada en el corto plazo.

Un reloj que juega a favor y en contra

La fase de eliminación directa convierte cada compromiso en un punto de no retorno.

Si Argentina avanza, Messi seguirá escribiendo su historia con al menos otro partido garantizado. Si la Albiceleste queda eliminada, el encuentro frente a Egipto marcará el cierre definitivo de una carrera mundialista iniciada hace dos décadas.

Por eso, cada minuto adquiere un valor especial. Ya no se cuentan únicamente los goles, las asistencias o las victorias. También se cuentan las horas, los días y los partidos que aún quedan para disfrutar a uno de los futbolistas más influyentes en la historia del torneo.

Las fotos ineditas de Lionel Messi que capturó Nicolas Ferrario Marín en el 2005 en el Monumento a la Bandera, Rosario. pic.twitter.com/qwmSRQJsir — Corta (@somoscorta) July 6, 2026

Del primer gol al presente

El destino también ofrece una coincidencia singular.

El primer gol de Messi en una Copa del Mundo llegó precisamente frente a Egipto, aunque en el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005. Aquella anotación abrió el camino hacia el título juvenil y hacia una carrera que terminaría convirtiéndolo en campeón del mundo con la selección absoluta en Catar 2022.

Veintiún años después, el mismo rival vuelve a aparecer en una instancia decisiva, ahora con un Messi convertido en capitán, referente y principal figura de la Albiceleste.

Se viene otro tango de Lionel Andrés Messi.



Que sea lo que el diez quiera y ojalá sean varios tangos más. Hasta el final, ídolo.pic.twitter.com/x0euANk3a0 https://t.co/u0LRXmEyA6 — Team Leo Messi (@TeamLeoM) July 7, 2026

Un tango más

El fútbol argentino suele encontrar en el tango una metáfora para explicar sus grandes historias.

Atlanta puede convertirse en un nuevo escenario para esa música. Un partido más significa otro paso hacia los cuartos de final, otro capítulo en la búsqueda del bicampeonato y otra oportunidad para seguir ampliando un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del Mundial.

MESSI, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN.



Video en tiempo real de 2 minutos.



1. Comienza dándole indicaciones a Lisandro Martínez. Quien será el encargado de darle el pase ganador.

2. Camina como distraído entre los defensores, que lo marcan en zona, saben que hombre a hombre es… pic.twitter.com/b8MZA5yShO — El Viejo Libertario. (@ViejoLibertario) July 6, 2026

Después vendrán otros desafíos, quizá Noruega en semifinales o una nueva final. Pero antes de mirar demasiado lejos, Argentina necesita dar un paso más.

Para Lionel Messi, ese paso puede representar mucho más que una clasificación. Puede ser, simplemente, un tango más.