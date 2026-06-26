Uruguay vs. España lidera la jornada de seis partidos del Mundial 2026 este viernes 26 de junio

El encuentro entre la Celeste y La Roja, programado para las 18 horas de Guatemala en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron, Zapopan), cerrará una fecha clave de la fase de grupos.

A primera hora, a las 13 horas, en el Estadio Boston (Gillette Stadium, Foxborough), Noruega enfrentará a Francia en un choque de alto nivel por el liderato del Grupo I. Francia buscará confirmar su condición de favorita, mientras Noruega intentará dar un golpe de autoridad con Erling Haaland como principal referencia ofensiva.

En ese mismo horario, en el Estadio Toronto (BMO Field), Senegal se medirá ante Irak en un partido decisivo para las aspiraciones del conjunto africano, que necesita sumar para mantener opciones de clasificación.

Más tarde, a las 18 horas, en el Estadio Houston (NRG Stadium), Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentarán en un duelo del Grupo H sin margen de error. Ambos equipos llegan obligados a sumar para sostener sus posibilidades en el torneo.

La jornada continuará con el choque estelar entre Uruguay y España, dos selecciones que llegan con opciones de pelear los primeros puestos del grupo y que prometen uno de los partidos más atractivos de la fase.

🎙️ "El único partido del Mundial para nosotros es el de Uruguay. Más adelante, ya hablaremos".



➡️ "Todos mis jugadores están siendo y van a ser importantes en este campeonato".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/N5dZDqwrpI — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 25, 2026

El día cerrará a las 21 horas con dos encuentros simultáneos. En el Estadio Seattle (Lumen Field), Egipto e Irán buscarán puntos clave en el Grupo G. Al mismo tiempo, en el Estadio Vancouver (BC Place), Nueva Zelanda enfrentará a Bélgica, que parte como favorita por su mayor experiencia y jerarquía.

Con estos seis partidos, la fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final, con varios equipos ya clasificados y otros aún luchando por asegurar su continuidad en el torneo.