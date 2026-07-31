Video | Así despidió el Milan a Franco Baresi con el retiro histórico del dorsal 6

El futbol italiano y mundial está de luto. Este viernes 31 de julio falleció Franco Baresi, uno de los defensores más emblemáticos de todos los tiempos y máximo referente del AC Milan, club con el que escribió una de las páginas más gloriosas de su historia.

Baresi dedicó dos décadas a defender la camiseta rossonera, convirtiéndose en el símbolo de una generación que conquistó Europa y marcó una época. Su liderazgo, inteligencia táctica y fidelidad al Milan lo elevaron a la categoría de leyenda, reconocimiento que el club inmortalizó al retirar para siempre el dorsal número 6.

A nivel de selecciones, dejó una huella imborrable con Italia. Formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo de España 1982, alcanzó el tercer lugar en Italia 1990 y fue subcampeón del Mundial de Estados Unidos 1994, consolidándose como uno de los grandes referentes de la Azzurra durante más de una década.

El día que San Siro le rindió homenaje

El 28 de mayo de 1997, San Siro amaneció distinto. Desde primeras horas, miles de aficionados del Milan llegaron al estadio con banderas, fotografías y mensajes dedicados a quien había marcado la historia del club durante veinte años. La Gazzetta dello Sport describió aquel ambiente como "una comunión entre un estadio y su símbolo", reflejando la dimensión del homenaje.

Antes del último partido de la temporada 1996-97, el Milan anunció que el número 6 quedaría retirado de forma permanente. Era la primera vez que la institución adoptaba una decisión de ese tipo, justificándola como un reconocimiento a "un jugador que no puede ser reemplazado". La noticia recorrió toda Italia y confirmó que Baresi había trascendido su papel dentro del terreno de juego para convertirse en un ícono del club.

A la ceremonia asistieron entrenadores, excompañeros y figuras del futbol italiano. Arrigo Sacchi lo definió como "el corazón táctico del Milan que cambió el futbol europeo", mientras Fabio Capello destacó su liderazgo silencioso. Paolo Maldini, considerado su sucesor natural, aseguró que aquel homenaje representaba "el final de una era que él mismo había construido".

La última ovación de un símbolo

Cuando Franco Baresi salió del túnel hacia el césped de San Siro, todo el estadio se puso de pie. Recorrió lentamente la cancha saludando a cada sector de la afición mientras las pantallas proyectaban imágenes de una carrera extraordinaria: seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales y más de 700 partidos defendiendo la camiseta del Milan.

La ovación se prolongó durante más de tres minutos. La Repubblica la describió como "un aplauso que parecía no querer terminar", una despedida a la altura de un futbolista que transformó la historia del Milan y dejó un legado imborrable en el fútbol italiano y mundial.