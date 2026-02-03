Video: Así fue el gol de Lamine Yamal en el triunfo del Barcelona frente al Albacete

El Barsa sufrió para quedarse con la victoria, sobre todo ante la intensidad con la que solventó el partido el equipo local impulsado por su afición.

Los pupilos de Hansi Flick habían llegado a cuartos sin pasar excesivos apuros después de superar por 2-0 al Deportivo Guadalajara, de tercera división y, por el mismo resultado, al Racing de Santander, líder de la segunda división.

El preparador alemán dejó de inicio en el banquillo al francés Jules Koundé, y a los canteranos Pau Cubarsí, Alejandro Balde y Fermín López, que habían salido en el once titular en los últimos choques, para así dosificar a sus jugadores para afrontar las competiciones en liza: LaLiga, donde el Barça es líder, y la Liga de Campeones, además de la Copa del Rey.

"Al final del partido estuvo muy ajustado pero merecimos la victoria", declaró Flick en rueda de prensa, al tiempo que subrayó que está orgulloso de cómo está luchando su equipo, que ha jugado tres partidos en menos de una semana.

Golazo de Lamine Yamal

La figura del Barcelona, Lamine Yamal, inauguró el marcador, al minuto 39, con un golpeo preciso al palo largo que el guardameta Raúl Lizoain no pudo alcanzar, una ventaja que el uruguayo Ronald Araújo (56') amplió con un testarazo impecable.

El defensa Javi Moreno (87') recortó distancias, pero el Barsa acabó saliendo airoso, pese a las continuas embestidas de los locales, que pusieron en aprietos al arquero Joan García.

En los últimos instantes, el VAR anuló un gol de Ferran (90') y Gerad Martín (92') sacó de cabeza el tanto del empate del Albacete.

"Muy feliz por estar en semifinales. Nos lo tomamos muy en serio, sabíamos que no iba a ser fácil. Los partidos de Copa hasta el final no están definidos", afirmó Araújo.