Yamal y Araujo guían al Barcelona a semifinales de la Copa del Rey en un final agónico ante el Albacete

El Barcelona se clasificó a las semifinales de la Copa del Rey tras derrotar 2-1 al Albacete, en el estadio Carlos Belmonte, en un partido que parecía tener controlado, pero que se le complicó con el gol de Javi Moreno, al minuto 87, lo que hizo creer al conjunto manchego en otra gesta en el torneo del KO.

Avisado tras las inesperadas eliminaciones de Celta y Real Madrid, el Barça salió dispuesto a no dejarse sorprender por el “matagigantes” de esta Copa, un equipo pletórico de confianza tras eliminar a dos clubes de Primera División y encadenar, en su liga, cuatro partidos sin perder ni encajar goles, con tres triunfos consecutivos.

Parecía que, esta vez, no habría épica y que David sucumbiría ante Goliat, sobre todo después de que Lamine Yamal anotara en la recta final del primer tiempo y Ronald Araujo hiciera el segundo, poco antes de la hora de juego.

Mentalizado para sentenciar la eliminatoria desde el primer minuto, el Barça se instaló rápidamente en campo rival, pero su dominio no se traducía en ocasiones claras de gol. Rashford tuvo la primera, al minuto 7, pero disparó desviado tras recibir, dentro del área, un pase filtrado de Olmo a la espalda de la zaga local.

El cuadro manchego sí lograba poner a prueba a Joan García, aunque más por errores del rival en la salida del balón. Una pérdida de Lamine Yamal y otra de Bernal terminaron en sendos disparos de Puertas que el meta azulgrana atajó sin problemas.

En el otro área, ni Gerard Martín ni Olmo encontraban la portería de Lizoain. Neva, lesionado en una jugada fortuita con Lamine Yamal, fue reemplazado por Vallejo minutos antes de que el “10” del Barça marcara el 0-1.

Rashford y De Jong se aplicaban en la presión tras pérdida para recuperar un balón que el centrocampista neerlandés dejó en la zurda de Lamine Yamal, quien cruzó el disparo de primeras al fondo de la red.

El primer tiempo concluyó con una mínima ventaja visitante, pero también con el “¡Sí se puede!” que seguía coreando el Carlos Belmonte, convencido de vivir otra gran noche. Sin embargo, las opciones de repetir la hazaña —esta vez ante el vigente campeón de Copa— parecieron esfumarse cuando Araujo, en su primera titularidad tras superar problemas de salud mental, cabeceó al primer palo, a la salida de un tiro de esquina, para el 0-2, al minuto 56.

El técnico del Alba, Alberto González, decidió entonces agitar el partido dando ingreso a Jefté —verdugo del Real Madrid en octavos— por Meléndez.

El delantero canario estuvo a punto de recortar distancias en su primer balón, pero su remate con rosca se marchó ligeramente desviado. Olmo replicó en la siguiente jugada con un disparo desde la frontal que obligó a lucirse a Lizoain, quien también desvió un mano a mano ante el mediapunta de Terrassa poco después.

El Alba empezaba a flaquear en defensa, y Ferran Torres, recién ingresado, también estuvo cerca del tercero en una contra que volvió a salvar el arquero local.El Barça encontraba la portería contraria con facilidad y ya no sufría atrás, pero el conjunto manchego volvió a inquietar con un gol de Jefté, anulado por fuera de juego de Puertas al inicio de la jugada (minuto 83).

Y cuando parecía que el partido terminaría plácidamente para los catalanes, Javi Moreno cabeceó en plancha, cuatro minutos después, una falta al corazón del área para el 1-2.

El árbitro anuló el tercer gol del Barça, marcado por Ferran Torres, también por fuera de juego, y en el tiempo añadido Fran Gámez estuvo cerca de forzar la prórroga, con una vaselina que superó a Joan García, pero fue despejada sobre la línea por Gerard Martín.