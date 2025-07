VIDEO | Así fue el golazo de Messi en el triunfo del Inter Miami en Montreal

Lionel Messi volvió a la Major League Soccer con el pie derecho y lo hizo como mejor sabe: marcando goles. Tras su reciente participación en el Mundial de Clubes, el astro argentino regresó a las filas del Inter Miami y fue la gran figura en la victoria de su equipo por 1-4 ante el CF Montreal, en un partido que tuvo de todo.

Messi fue titular y mostró su jerarquía desde los primeros minutos. Su primer gol llegó tras una brillante combinación ofensiva, definiendo con gran clase dentro del área para abrir el marcador y silenciar el Estadio Saputo. Su conexión con sus compañeros sigue siendo letal, y el argentino demostró que sigue siendo el motor del equipo.

Ya en la segunda mitad, cuando el partido aún estaba abierto, Messi volvió a aparecer. Esta vez, con un zurdazo espectacular desde fuera del área que dejó sin opciones al portero rival, firmando así su doblete y ampliando la ventaja para el Inter Miami. Su celebración fue emotiva, reflejando el buen momento que atraviesa tras su paso por el torneo internacional.

Pero el espectáculo no fue solo de Messi. El defensor Segovia también aportó con un gol tras un tiro de esquina, mientras que Allende cerró la cuenta con un remate certero tras un contragolpe perfectamente ejecutado. Inter Miami fue contundente en cada ataque, y dejó sin respuestas a un Montreal que sufrió durante todo el compromiso.

El equipo canadiense apenas pudo descontar con un gol aislado, pero poco pudo hacer ante la avalancha ofensiva del Inter Miami. La diferencia entre ambos conjuntos fue notable, y el marcador final reflejó con justicia lo que se vio sobre el terreno de juego.

Un punto importante fue la ausencia del joven guatemalteco Olger Escobar. Luego de su participación con Guatemala en la Copa Oro, el delantero no fue convocado para este duelo, ya que apenas había regresado a los entrenamientos tras su carga física y emocional del torneo regional. Se espera que pueda reincorporarse progresivamente en los próximos partidos.

El triunfo le permite al Inter Miami seguir escalando posiciones en la MLS y ratificar que, con Messi en plenitud, son uno de los equipos más temidos de la competencia. Además, el argentino sigue sumando números impresionantes en Estados Unidos, confirmando su impacto inmediato en la liga.

Messi sigue dejando claro que, sin importar el torneo o el país, su talento no tiene fronteras. Su regreso no pudo haber sido mejor y ahora el Inter Miami se perfila como un candidato serio a pelear por todo esta temporada.

