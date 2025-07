VIDEO | Así fue el homenaje de la afición a Diogo Jota en el primer partido de pretemporada del Liverpool

Liverpool disputó su primer partido de pretemporada ante el Preston North End, en un duelo cargado de emociones más allá del resultado. En el Deepdale Stadium, el equipo de Anfield se impuso 3-1 gracias a los goles de Conor Bradley, Darwin Núñez y Cody Gakpo, sin embargo, el momento más significativo del encuentro fue el homenaje dedicado a Diogo Jota y su hermano André, fallecidos recientemente en un accidente vial.

Antes del inicio del juego, los presentes rindieron un sentido minuto de silencio. La afición de los "Reds" desplegó banderas y pancartas en honor a Jota, mientras que el capitán del Preston entregó un ramo de flores al sector visitante del estadio como muestra de respeto y solidaridad.

Durante el encuentro, los jugadores del Liverpool lucieron un brazalete negro en memoria de su excompañero. El cuerpo técnico también se sumó al tributo con una camiseta personalizada que decía “Jota 20”, colocada en la banca.

El gesto fue ampliamente valorado por los seguidores del club, quienes no dejaron de entonar cánticos alusivos a Jota durante varios pasajes del compromiso. La emoción se notó especialmente tras el primer gol del partido, momento en el cual los aficionados se unieron en un aplauso prolongado.

El club también compartió en sus plataformas oficiales un video con el resumen del homenaje, el cual fue replicado por miles de usuarios en redes sociales. Las imágenes muestran el respeto y cariño que la institución y su afición mantienen por el delantero portugués.

