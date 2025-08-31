VIDEO | Así fue el penalti sobre Lamine Yamal que el VAR no revisó por fallos técnicos

El empate 1-1 entre Barcelona y Rayo Vallecano dejó un tema central de discusión: el polémico penal sancionado a favor de los azulgranas tras una jugada en la que Lamine Yamal cayó dentro del área. La acción, ocurrida en el primer tiempo, marcó el rumbo del partido y generó un debate intenso al no contar con la asistencia del VAR.

La jugada se dio cuando Yamal encaraba a dos defensores del Rayo en busca de internarse al área. El juvenil blaugrana tocó la pelota hacia adelante y, en la disputa, terminó cayendo al césped tras un leve contacto con el rival. El árbitro central no dudó en señalar la pena máxima, pese a la airada protesta de los visitantes.

El hecho que más controversia provocó fue la ausencia del VAR en los primeros minutos del encuentro debido a problemas de conexión en el estadio. Esto impidió que la jugada pudiera ser revisada en video, dejando todo en manos de la apreciación del colegiado.

Desde la banca del Rayo Vallecano, los reclamos fueron inmediatos. Consideraban que el contacto sobre Yamal no era suficiente para derribarlo y que el jugador había buscado la falta. Sin embargo, sin tecnología disponible, la decisión fue irrevocable.

Por su parte, Hansi Flick y el banquillo del Barcelona aceptaron la decisión y Lamine Yamal no dudó un instante en marcar y poner en ventaja al Barcelona en su visita a Vallecas.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Diversos analistas coincidieron en que la jugada dejaba espacio para la interpretación, lo que reforzó la sensación de injusticia en los aficionados del Rayo. La falta de VAR fue vista como un retroceso en un torneo que depende de esa herramienta para aclarar jugadas determinantes.

Otro piscinazo histórico de Lamine Yamal, prevalece la decisión del árbitro porque NO FUNCIONA el VAR y gol del Barça jsjsjsjsjssksks



¡CORRUPCIÓN EN LA RFEF!

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

¡ASÍ ASÍ ASI GANA EL MADRID!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#RayoBarça



pic.twitter.com/zjUkEt9CN9 — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) August 31, 2025

El Rayo Vallecano, pese a la desventaja, no bajó los brazos y en el segundo tiempo encontró el empate con un golazo de Fran Pérez. Sin embargo, la sensación de enojo por el penal cobró más protagonismo que el resultado final.

Este episodio reaviva el debate sobre la dependencia del VAR y los problemas técnicos que pueden dejar en entredicho decisiones clave. Para el Barcelona significó un punto que sabe a poco, y para el Rayo Vallecano, la sensación de haber sido perjudicado por un fallo arbitral imposible de corregir en el momento.