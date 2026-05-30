Video: así fue la tanda de penaltis entre PSG y Arsenal en la final de la Champions League

El PSG volvió a escribir una página dorada en su historia al conquistar su segunda Champions League consecutiva tras vencer al Arsenal en la final de Budapest. El equipo dirigido por Luis Enrique confirmó su dominio en Europa y se consolidó entre las grandes potencias del fútbol mundial.

Con este nuevo título, el club parisino ingresó en un grupo muy reducido de equipos capaces de defender con éxito la corona europea. La hazaña lo coloca junto a históricos como Real Madrid, AC Milan, Ajax, Bayern Múnich, Liverpool, Benfica y Nottingham Forest.

El bicampeonato también confirma el éxito del proyecto encabezado por Luis Enrique. Desde su llegada, el técnico español transformó al PSG en un equipo competitivo y ganador, capaz de imponerse en los escenarios más exigentes del fútbol europeo.

Además de ampliar su palmarés, el PSG se convirtió en el segundo club más exitoso de la última década en la Champions League, solo por detrás del Real Madrid. Los dos títulos consecutivos representan también el momento más brillante para el fútbol francés a nivel de clubes.

"Helarsenal"



Porque el PSG le rompió bien el orto por penales y se consagró bicampeón de la UEFA Champions League. Todos sabíamos lo que iba a pasar pero el Arsenal siempre tiene un nuevo logro que desbloquea para sorprendernos, alta putita los Gunners.

pic.twitter.com/PhgaW7B3W5 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) May 30, 2026

El PSG cerró una de las etapas más exitosas de su historia con un nuevo título de Champions League. Bajo la dirección de Luis Enrique, el club parisino amplió su palmarés internacional y reafirmó su condición de referente del fútbol europeo.

Con esta conquista, el PSG suma cinco títulos internacionales en sus vitrinas, entre ellos la Recopa de Europa de 1996, la Champions League de la temporada pasada, la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental y ahora un segundo título europeo consecutivo que refuerza su dominio en el continente.