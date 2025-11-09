VIDEO | Así fueron los goles del Barcelona en el Clásico de Leyendas en el estadio “Mágico” González

VIDEO | Así fueron los goles del Barcelona en el Clásico de Leyendas en el estadio “Mágico” González

En el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González se celebró el Clásico de Leyendas entre el Barcelona y el Real Madrid. En una noche cargada de emoción, el conjunto azulgrana se impuso 2-0 con doblete de Javier Saviola,

MEX9722. TOLUCA (MÉXICO), 13/04/2025.- Carles Puyol (i) y Javier Saviola (d) del Barcelona celebran un gol anotado al Real Madrid este domingo, durante el Juego de Leyendas en el estadio Nemesio Diez, en la ciudad de Toluca (México). EFE/ Felipe Gutiérrez

Carles Puyol (i) y Javier Saviola (d) del Barcelona estuvieron presentes en el duelo disputado en El Salvador. (Foto: Prensa Libre, EFE)

En el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González se celebró el Clásico de Leyendas entre el FC Barcelona y el Real Madrid. En una noche cargada de emoción, el conjunto azulgrana se impuso 2-0 con doblete de Javier “El Conejo” Saviola, pero el verdadero protagonista fue el eterno ídolo salvadoreño, Jorge “El Mágico” González, quien volvió a vestir la camiseta del Barça cuatro décadas después.

La presencia del “Mágico” fue el momento más esperado por los miles de aficionados que llenaron el recinto. El exjugador, considerado el mejor futbolista en la historia de El Salvador, jugó los primeros minutos del encuentro entre aplausos y ovaciones, evocando aquellos años 80 en los que deslumbró al mundo con su talento incomparable y su estilo irreverente.

El duelo, que reunió a grandes figuras de ambos equipos, fue un espectáculo de recuerdos. Por el lado del Barcelona, destacaron leyendas como Carles Puyol, Ludovic Giuly, Yaya Touré y el propio Saviola, mientras que el Real Madrid presentó nombres de peso como Iker Casillas, Guti, Pepe y Julio Baptista, quienes mostraron que la clase no se pierde con los años.

A los 20 minutos, una asistencia precisa de Marc Crosas dejó a Saviola frente a Casillas, y el argentino definió con frialdad para abrir el marcador. En la segunda mitad, el “Conejo” volvió a hacerse presente con otro tanto que selló la victoria blaugrana, consolidando una actuación que despertó la nostalgia de los aficionados que recordaron sus días de gloria en el club.

El encuentro fue una fiesta futbolística. El público salvadoreño vivió una noche especial al ver nuevamente sobre el césped a su máximo referente, quien se llevó todos los aplausos, demostrando que el cariño por el “Mágico” sigue intacto. Su regreso con la camiseta del Barcelona fue un homenaje a su legado y a la historia que une su nombre con el fútbol mundial.

Incluso Yaya Touré, protagonista de la jornada, aprovechó el momento para disculparse públicamente tras un comentario previo en el que había mostrado desconocimiento sobre El Salvador, ganándose luego el aplauso del público al reconocer la pasión futbolera del país.

El ambiente en el estadio fue una mezcla de alegría, emoción y orgullo. Muchos asistentes coincidieron en que fue una noche para guardar en la memoria. Y cuando el árbitro marcó el final, todos sabían que habían sido testigos de algo más grande que un simple partido: fue el reencuentro entre una leyenda y su gente. El “Mágico” González volvió a casa, y con su sola presencia recordó por qué su nombre está grabado para siempre en la historia del futbol salvadoreño.

