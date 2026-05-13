VIDEO: El autogol que evitó el título de la Liga Saudí a Cristiano Ronaldo en el último minuto

Lo que parecía una noche de consagración para Cristiano Ronaldo terminó en un duro golpe en los últimos segundos del partido. El Al-Nassr dejó escapar el título de la Saudi Pro League en el último instante al empatar 1-1 ante el Al-Hilal debido a un insólito autogol del portero brasileño Bento en el minuto 90+8, cuando el equipo de Jorge Jesus estaba a segundos de proclamarse campeón de la Liga Saudí por primera vez en siete años y CR7 de levantar su segundo título con el club árabe.

El partido había comenzado de manera favorable para el Al-Nassr con el gol de Mohamed Simakan al minuto 37 que ponía el 1-0 en el marcador del Derbi de Riad. Sin embargo en la última jugada del encuentro Bento salió a despejar un balón, lo controló mal y terminó introduciéndolo en su propia portería para concederle el empate al Al-Hilal de Karim Benzema en una acción que dejó a todos los presentes sin palabras por la magnitud del error en el peor momento posible para el club y para Cristiano Ronaldo.

Pese al duro golpe el Al-Nassr aún depende de sí mismo para ser campeón. Los de Jorge Jesus llegaron a 83 puntos mientras que el Al-Hilal, que tiene dos encuentros por jugar, alcanzó las 78 unidades en el segundo lugar de la tabla.

QU’EST-CE QUE JE VIENS DE VOIR ? 💀



Al Nassr et Cristiano Ronaldo étaient à 10 secondes de remporter la SPL… FLOP 😨



90+8’ | Al Nassr 1 - 1 Al Hilal https://t.co/MA5Ltyl5Jf pic.twitter.com/wlp1BSWCKE — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 12, 2026

Una victoria en el último partido le daría el título al equipo de Cristiano Ronaldo, quien con 41 años acumula esta temporada 28 goles y cinco asistencias en 36 partidos en una campaña sobresaliente a un mes de disputar el Mundial 2026 con Portugal.

Cristiano a un paso del doblete

Con el título de liga aún en disputa, Cristiano Ronaldo también tiene en el horizonte la Final de la Copa AFC donde el Al-Nassr enfrentará al Gamba Osaka japonés el próximo sábado 16 de mayo, en lo que podría ser el primer doblete de CR7 con el club saudí.

El portugués ganó su primer título con Al-Nassr en 2023 al vencer precisamente al Al-Hilal en la Final del Campeonato de Clubes Árabes con un doblete suyo, y ahora busca ampliar su palmarés antes de afrontar el que podría ser su último Mundial en busca del único título que le falta en su extraordinaria carrera profesional.