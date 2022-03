VIDEO | El tenso cruce entre Neymar y un jugador del Niza después de que le mostraran un poquito de magia

A Neymar no le gustó que le dieran de su propio chocolate el sábado anterior casi con el tiempo cumplido durante la derrota por la mínima visitando al Niza con el PSG.

Un par de futbolistas del cuadro local, movieron el balón y uno de ellos, Amine Gouiri, lo arrastró cerca del banderín del córner. Con él se vino Neymar, a presionar.

Ante el brasileño, el francés quiso tirar repertorio y después de levantar la pelota, sacó un taquito para regalar un poquito de magia, cosa que habitualmente hace el ex del Barcelona y que algunos toman como provocación.

Esto no le gustó mucho a Neymar, quien enseguida encaró al once localista y lo empujó con bronca. Para que la cosa no pasara a más, el linier tuvo que meterse entre ambos.

Esta fue la segunda derrota en los últimos tres partidos de le championnat para los de Mauricio Pochettino. El primero fue el pasado 19 de febrero 3-1 en casa del Nantes. Después se repusieron por idéntico marcador en el Parque de los Príncipes ante Saint Etienne.

Antes, el 15 de febrero, vencieron 1-0 en París al Real Madrid pero en la Champions League en el duelo de ida de los octavos de final. La vuelta se disputará este miércoles 9 de marzo en la capital española a las 14 horas, tiempo de Guatemala.