VIDEO | Los cantantes, deportistas y famosos que le dieron la bienvenida a Leo Messi durante su presentación en Miami

Bajo una ligera lluvia, Messi le agradeció a la ciudad por el recibimiento que le han dado, así como a los propietarios del club, los hermanos Jorge y José Mas y al exfutbolista inglés David Beckham.

Tras las palabras de rigor, a Messi se le unieron en el centro de la cancha su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, al igual que lo hicieron Victoria Beckham, esposa de David Beckham, y los hijos del exjugador, entre otros allegados.

Todos observaron luego un video de bienvenida al argentino en el que aparecieron artistas como Maluma, Marc Anthony y deportistas como Tom Brady.

To new beginnings 💫

A special welcome for Leo to our city! pic.twitter.com/jA09IcTQMW

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023