VIDEO | Messi brilla con un nuevo hat-trick en la MLS y guía al Inter de Miami a la victoria

Lionel Messi volvió a dejar su sello en la Major League Soccer con una actuación memorable frente al Nashville, donde anotó un nuevo hat-trick y fue pieza clave en la goleada 5-2 del Inter de Miami en condición de visitante. El argentino no solo marcó tres tantos, sino que además cerró su jornada con una asistencia que selló el triunfo.

El primer tanto del partido llegó al minuto 34, tras una acción individual de Messi que recordó a sus mejores tiempos en Europa. El ’10’ recibió un pase de Jordi Alba poco antes del área pequeña, encaró a tres rivales y, con una definición certera, abrió el marcador para adelantar a los de Miami.

Pese a la ventaja inicial, el encuentro se complicó para el conjunto dirigido por Javier Mascherano. Nashville encontró espacios y logró darle vuelta al resultado, poniéndose arriba en el marcador y obligando al Inter a remar contracorriente en la segunda parte del duelo.

Fue entonces cuando apareció nuevamente la figura de Messi para rescatar a su equipo. Al minuto 63, el capitán argentino ejecutó con precisión un lanzamiento desde el punto penal para igualar el marcador y devolver la confianza a los suyos en un tramo decisivo del partido.

El dominio del Inter de Miami se consolidó en la recta final, cuando Messi volvió a ser determinante. En el minuto 81, el argentino firmó su tercer gol de la noche para poner el 4-2 en el marcador, demostrando su vigencia y capacidad para aparecer en los momentos cruciales.

La faena de Messi no terminó con sus goles, ya que en el cierre del encuentro también se vistió de asistente. Una gran jugada colectiva terminó con el argentino habilitando a Telasco Segovia, quien convirtió el quinto tanto que selló la victoria definitiva para el conjunto de Florida.

Con este nuevo hat-trick, Messi sigue ampliando su registro goleador en la MLS y continúa siendo el máximo referente del Inter de Miami. Su rendimiento ha sido clave para mantener al equipo en la lucha por los primeros lugares de la conferencia, sumando puntos vitales en su visita a Nashville.

El astro argentino volvió a confirmar que su impacto en el fútbol estadounidense va más allá de lo mediático. Su calidad dentro del terreno de juego se mantiene intacta y, con actuaciones como esta, Messi continúa escribiendo capítulos dorados en su carrera, ahora con la camiseta del Inter de Miami.