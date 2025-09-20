VIDEO | Messi firma nuevo doblete ante el DC United de Aaron Herrera

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la Major League Soccer al marcar un doblete en la victoria del Inter Miami 3-2 frente al DC United en el Chase Stadium, un duelo que también tuvo presencia guatemalteca gracias a la titularidad de Aaron Herrera.

El astro argentino fue decisivo para que el equipo dirigido por Javier Mascherano sumara tres puntos que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este. Messi alcanzó los 22 goles en la temporada y se afianza como máximo anotador de la MLS 2025.

Por su parte, Aaron Herrera fue titular y disputó los 90 minutos con el DC United. El defensor guatemalteco cumplió un papel importante en la zaga del conjunto capitalino, aunque poco pudo hacer para evitar el desequilibrio que generó Messi en los momentos clave del partido.

El marcador lo abrió el argentino Tadeo Allende a favor del Inter Miami, pero el DC United reaccionó rápidamente para igualar el compromiso. Sin embargo, el equipo de la Florida encontró en Messi la chispa necesaria para inclinar la balanza a su favor.

El primer tanto del capitán de la Selección Argentina llegó al minuto 66, tras un pase milimétrico de Jordi Alba que Messi controló con precisión antes de definir con calidad. Ese gol fue un golpe anímico para el DC United, que perdió la solidez mostrada hasta ese momento.

En el tramo final, al minuto 85, Messi volvió a aparecer para firmar su segundo tanto de la noche y sentenciar prácticamente el encuentro. Con este doblete, alcanzó el número 173 de su carrera y se mantiene como referente ofensivo indiscutible de la MLS.

El DC United intentó reaccionar con un segundo gol en los últimos minutos, pero el esfuerzo no alcanzó para rescatar puntos en su visita a Miami. Aun así, el rendimiento de Aaron Herrera dejó buenas sensaciones de cara a lo que resta de la temporada.

Con este resultado, Inter Miami se consolida en la parte alta de la tabla, mientras que el DC United deberá levantarse rápido para no alejarse de la zona de clasificación. La gran noticia para el fútbol guatemalteco es que Herrera sigue acumulando minutos en la MLS y enfrentándose a figuras de talla mundial como Messi.