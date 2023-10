VIDEO | “No sé quién es el chico este”: la respuesta de Lionel Messi a la polémica del escupitajo de un futbolista de Paraguay

Ese tiempo fue suficiente para llevar peligro al arco rival, pero no para que pudiera volver a marcar. Sin embargo, la jugada más llamativa y comentada no fue una deportiva , sino, una supuesta agresión que habría recibido por parte del paraguayo Antonio Sanabria.

En el segundo tiempo del Estadio Más Monumental, Sanabria tuvo una discusión con Messi y las cámaras de la transmisión captaron el momento en que el capitán argentino le dio la espalda y el paraguayo le habría escupido.

Poco después de finalizado el partido, Lionel Messi admitió que en el momento no se percató, pero que fue en el vestuario que sus compañeros le informaron del acto.

El momento exacto en el que Antonio Sanabria escupe a Leo Messi pic.twitter.com/objNSDBRD7 — La Tiburoneta (@LaTiburoneta) October 13, 2023

“La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chicho este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí“, expresó.

Fuera de la acción polémica, Messi se refirió a su estado físico y también al desarrollo del partido y lo que sigue a la escuadra Argentina.

Sanabria por su parte también atendió micrófonos y explicó su punto de vista:

“Son cosas del partido. Me llegó la imagen y parece que yo lo escupo, pero para nada. Él estaba lejos“, aclaró.



“Pasa que la imagen está tomada desde atrás y parece eso, pero nada que ver, lo desmiento“, finalizó.