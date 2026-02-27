Videos: Aficionados invaden el campo y votan a Messi en el amistoso de Inter Miami en Puerto Rico

Lionel Messi volvió a ser el protagonista absoluto dentro y fuera de la cancha. El astro argentino marcó el gol de la victoria del Inter Miami en el triunfo 2-1 sobre Independiente del Valle, en un amistoso disputado en Bayamón, Puerto Rico, ante unas 20 mil personas. Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó después del pitazo final: un aficionado invadió la cancha y, en su intento por abrazar a Messi, provocó una caída aparatosa del campeón mundial.

Un partido que se hizo esperar y explotó con Messi. Tras casi una hora de retraso, ambos equipos finalmente saltaron al campo del estadio Juan Ramón Loubriel. Aunque el público esperaba ver al argentino desde el inicio, Javier Mascherano decidió reservarlo para la segunda mitad.

Inter Miami abrió el marcador al minuto 15 con un gol del joven español Santiago Morales, tras un pase de Luis Suárez. Pero el gusto duró poco: Patrik Mercado igualó apenas un minuto después para Independiente del Valle.

Messi ingresó en la segunda parte y, como suele ocurrir, cambió el ritmo del encuentro. Al minuto 69, “La Pulga” anotó de penal y desató una ovación que dejó clara la magnitud del momento para la afición puertorriqueña.

El incidente: Messi termina en el césped por la emoción desbordada

Al finalizar el encuentro, los jugadores se acercaron al argentino para pedirle fotos y saludarlo, como también lo intentaron varios aficionados desde las gradas. Pero un fanático decidió ir más allá: esquivó la seguridad, corrió directo hacia Messi y lo abrazó con tanta fuerza que ambos terminaron en el suelo.

Un elemento de seguridad se lanzó sobre el invasor para detenerlo, pero en la maniobra terminó llevándose por delante también al capitán del Inter Miami. Messi cayó al césped, atrapado entre el fanático y el guardia.

Messi se levanta con molestia, pero sin consecuencias graves

Fiel a su estilo, se levantó de inmediato, aunque visiblemente molesto por el golpe y la situación. Varios jugadores del Inter Miami se acercaron para asegurarse de que estuviera bien. Por fortuna, todo quedó en un susto y no hubo lesiones. El aficionado fue retirado de inmediato, pero el incidente se convirtió en el centro de atención de la noche

Una noche de fútbol, emoción y un susto inesperado. El amistoso dejó buenos momentos, goles y la alegría de ver a Messi anotar en suelo puertorriqueño. Pero la imagen final —Lionel Messi en el césped, producto de la euforia desbordada de un aficionado— se convirtió en el episodio más comentado del partido.