Vinícius pide perdón por su reacción en el clásico del Real Madrid contra el Barcelona

Vinícius Junior ha pedido perdón públicamente tras su desplante a Xabi Alonso en el Clásico del pasado domingo, donde el Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

En un publicación en sus redes sociales, el delantero brasileño se disculpó con la afición madridista por sus gestos de enfado al ser sustituido en el minuto 73 del encuentro.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", escribió Vinícius en sus redes sociales.

"A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", completó el brasileño como justificación para su reacción.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

La omisión de Xabi Alonso

Lo que llamó la atención en el comunicado del delantero fue una omisión significativa: no hubo ninguna mención a Xabi Alonso, el técnico del conjunto madrileño.

Vinícius tardó casi tres días en pronunciarse públicamente por su mala reacción. Se disculpó con "los madridistas", sus "compañeros", el "club" y el "presidente", pero el nombre del entrenador no apareció por ningún lado en el escrito, a pesar de que fue precisamente Xabi Alonso quien recibió el desplante directo del jugador.

Esta omisión, lejos de calmar las aguas turbulentas que dejó el episodio, ayudó todavía más a avivar el desencuentro entre el técnico y el futbolista.

Aunque el Real Madrid se impuso en el clásico, el episodio dejó un sabor agrio que el club intentó manejar internamente antes de que Vinícius hiciera públicas sus disculpas, aunque parciales al omitir al entrenador.



