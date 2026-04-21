Vinícius y Mbappé salvan al Real Madrid en un triunfo gris ante el Alavés

Vinícius y Mbappé lideraron la victoria ante el Alavés (2-1), en un triunfo sin brillo del Real Madrid, que transita un cierre de temporada sin títulos en disputa, salvo una hecatombe del Barcelona en la Liga. El equipo blanco, necesitado del respaldo de su afición, dejó dudas pese al resultado, sobre todo por el cierre del conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores.

El Real Madrid se presentó ante su afición con sensación de examen. El estadio Santiago Bernabéu, que en otras ocasiones ha sido un tribunal severo, esta vez pareció más bien un público cansado. El equipo llegaba tras un mes irregular, con tres derrotas y un empate que lo dejaron fuera de la Liga de Campeones y con escasas opciones en la Liga.

Hubo silbidos, aunque más rutinarios que de protesta. Se escucharon al inicio del partido, en especial hacia Vinícius, y en el tramo final también hacia Camavinga. El ambiente reflejó resignación en una temporada que amenaza con terminar sin títulos.

El técnico movió piezas desde el inicio: ingresaron Carreras, Tchouaméni y Huijsen, mientras salieron Mendy, Brahim y Rüdiger, quien regresó tras la molestia de Militão antes del descanso. El brasileño dejó el campo por precaución.

El Alavés, con la presión del descenso, apostó por el orden y el repliegue. Sin embargo, el partido careció de ritmo durante la primera media hora, con un Real Madrid sin profundidad.

La apertura del marcador llegó por medio de Mbappé, en una jugada con desvíos que descolocaron al portero Sivera. El gol permitió al equipo blanco ganar confianza y mejorar durante algunos minutos.

Antes del descanso, el Alavés generó peligro con un remate de Toni Martínez al poste, que mantuvo la incertidumbre en el marcador.

En el complemento, Vinícius amplió la ventaja con un disparo potente desde fuera del área y transformó los silbidos en aplausos. Con el 2-0, el partido pareció definido.

En el tramo final, el técnico realizó variantes con el ingreso de Camavinga, Mastantuono, Brahim y Carvajal, en busca de dar minutos y ajustar el funcionamiento.

El cierre dejó un último sobresalto. Toni Martínez marcó en el minuto 94, tras una jugada que incluyó un remate al poste, lo que provocó nuevos silbidos en el estadio.

El Alavés se quedó cerca de sumar y dependerá de otros resultados para evitar la zona de descenso. El Real Madrid, por su parte, logró una victoria que no despeja las dudas y mantiene la distancia con una afición aún inconforme.