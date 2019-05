Xavi Hernández, nombrado entrenador del equipo catarí Al-Sadd

View this post on Instagram

Molt il·lusionat amb la nova etapa que oficialment començo avui com a entrenador del @alsaddsc 💪🏼 Després d’acabar la meva inoblidable carrera com a jugador, començo aquest nou repte amb moltes ganes i amb la responsabilitat de tornar amb treball i compromís la confiança que el club a dipositat en mi!! #AlSadd ___ Muy ilusionado con la nueva etapa que oficialmente inicio hoy como entrenador del @alsaddsc 💪🏼 Después de terminar mi inolvidable carrera como jugador, empiezo este nuevo reto con muchas ganas y con la responsabilidad de devolver con trabajo y compromiso la confianza que el club ha depositado en mí!! #AlSadd ___ I’m very excited about this new stage in my career that I’m officially starting today as coach at @alsaddsc 💪🏼 After finishing my unforgettable career as a player, I am starting this new challenge with lots of enthusiasm and conscious of the responsibility to return the trust the club has given me with hard work and commitment!! #AlSadd