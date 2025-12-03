Xelajú MC vs. Alajuelense: Carlos ‘el pescado’ Ruiz mostró su apoyo al equipo superchivo para la final de la Copa Centroamericana

Carlos 'el Pescado' Ruiz, leyenda del fútbol guatemalteco, se unió a la ola de apoyo que ha recibido Xelajú MC previo a la final de vuelta de la Copa Centroamericana.

El exdelantero publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) una imagen del escudo del club quetzalteco acompañado del mensaje "Luna de Xelajú", en referencia al tradicional himno que identifica a la afición superchiva

La publicación del máximo goleador histórico de Guatemala generó diversas reacciones entre los aficionados guatemaltecos, que celebraron el gesto del 'Pescado' hacia el primer equipo guatemalteco en disputar una final de Copa Centroamericana. El apoyo de Ruiz se suma al de miles de guatemaltecos que respaldan a Xelajú en su búsqueda del título internacional.

El apoyo del 'pescado' en un momento histórico

El respaldo de Carlos Ruiz a Xelajú llega en el momento más importante de la historia reciente del club quetzalteco. Este miércoles 3 de diciembre, los Superchivos recibirán a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el Estadio Cementos Progreso para disputar la final de vuelta de la Copa Centroamericana.

Xelajú busca liquidar el 1-1 impuesto en el marcador en el partido de ida del Estadio Morera Soto de Costa Rica, donde empataron contra los costarricenses. Los guatemaltecos necesitarán el apoyo masivo de su afición y una actuación sobresaliente para concretar la serie y conquistar el primer título internacional en la historia del club.

La publicación del 'Pescado' con el escudo de Xelajú y la referencia a "Luna de Xelajú" el himno tradicional de la afición quetzalteco, resonó especialmente entre los seguidores del equipo, quienes interpretaron el gesto como un mensaje de aliento en la víspera del partido más importante de la temporada.

Luna de Xelajú pic.twitter.com/591i1S1jzT — Carlos Ruiz (@elpescaditoruiz) December 3, 2025

Aunque Carlos Ruiz no tiene vinculación directa con Xelajú MC, su apoyo público al club quetzalteco refleja el sentimiento de muchos guatemaltecos que, más allá de rivalidades locales, respaldan al equipo en su búsqueda del título internacional.

El equipo dirigido por Amarini Villatoro buscará hacer historia en los libros del fútbol guatemalteco al conquistar el título de la Copa Centroamericana, algo que ningún equipo guatemalteco ha logrado en la historia del torneo.