⁠¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Guatemala? Detalles del primer encuentro del 2026

La Selección de Guatemala regresa a la actividad internacional el 17 de enero de 2026 con un partido amistoso ante Canadá. La bicolor comenzará oficialmente un nuevo ciclo de cuatro años rumbo a la Copa del Mundo 2030, tras no lograr la clasificación al Mundial 2026 durante las pasadas eliminatorias.

Luis Fernando Tena continuará al frente del proyecto de la selección guatemalteca para el proceso 2026-2030. La Federación Nacional de Fútbol confirmó la permanencia del técnico mexicano, quien tendrá la oportunidad de comenzar desde cero con nuevos objetivos y la misión de llevar a Guatemala a su primera Copa del Mundo.

El encuentro ante Canadá servirá para que Tena evalúe a sus jugadores e inicie el trabajo táctico del nuevo proceso. Guatemala buscará competir ante un rival que estará presente en el Mundial 2026 como país anfitrión, lo que convierte este amistoso en una prueba de nivel para la bicolor.

Detalles del partido Guatemala vs Canadá

Fecha: Viernes 17 de enero de 2026

Viernes 17 de enero de 2026 Hora: Por confirmar

Por confirmar Estadio: BMO Stadium, Los Ángeles, California

Canadá prepara el Mundial 2026

Canadá utilizará el partido contra Guatemala como preparación para la Copa del Mundo 2026, torneo que organizará junto a Estados Unidos y México. Los canadienses están clasificados automáticamente como país anfitrión y buscan llegar en las mejores condiciones al certamen orbital.

El equipo norteamericano representa un rival de jerarquía para Guatemala. El duelo en Los Ángeles permitirá a la bicolor medirse ante una selección mundialista y evaluar el nivel competitivo que deberá alcanzar para aspirar a clasificar al Mundial 2030.

Guatemala inicia nuevo proceso

Para la Selección de Guatemala, este amistoso marca el inicio de un nuevo camino. Tras la eliminación de las pasadas eliminatorias, la bicolor busca trazar una ruta diferente que finalmente la lleve a romper la sequía mundialista.

Luis Fernando Tena tendrá cuatro años para construir un equipo competitivo que pelee por un boleto al Mundial 2030. El técnico mexicano mantuvo a Guatemala en el top 100 del ranking FIFA y la llevó a semifinales de Copa Oro en 2025, pero el objetivo del nuevo ciclo es dar el paso que faltó: clasificar a una Copa del Mundo.