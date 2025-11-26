¿A qué hora juega Xelajú hoy? Detalles del partido de ida de la final de la Copa Centroamericana

El partido de ida de la final de la Copa Centroamericana 2025 se disputará este miércoles 26 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica.

Alajuelense recibirá a Xelajú MC en un duelo que promete intensidad, historia y emociones desde el primer minuto, con los costarricenses buscando el tricampeonato y Xelajú soñando con su primer título internacional.

Xelajú viajará a territorio tico con la misión de obtener un resultado positivo que le permita llegar con ventaja al partido de vuelta el próximo 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso, donde contará con el apoyo masivo de su afición.

Hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Alajuelense y Xelajú se disputará este miércoles 26 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de Guatemala en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de las siguientes opciones:

Cable: Señal de ESPN

Señal de ESPN Streaming: Aplicación de Disney Plus

Aplicación de Disney Plus Redes Sociales: Cobertura en las cuentas oficiales de Xelajú MC y Alajuelense

El encuentro de esta noche será crucial para definir el rumbo de la serie. Alajuelense intentará aprovechar su condición de local y su experiencia en finales para imponer condiciones desde el inicio, aunque deberá hacerlo sin su portero titular Washington Ortega, quien sufrió una lesión muscular.

Por su parte, Xelajú saldrá con mentalidad ofensiva buscando el gol de visitante, tal como lo confirmó Amarini Villatoro en conferencia de prensa. Los guatemaltecos no especularán y confían en aprovechar las oportunidades que se presenten para regresar a casa con un resultado favorable.

Liga Deportiva Alajuelense llega a esta final con el objetivo de conquistar su tercer título consecutivo de Copa Centroamericana. Para Xelajú MC, esta final representa la oportunidad de conquistar su primer título internacional y convertirse en el primer equipo guatemalteco en ganar la Copa Centroamericana.