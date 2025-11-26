Alajuelense vs Xelajú MC: Óscar Ramírez confía en sus porteros suplentes tras la baja de Washington Ortega

Este miércoles 26 de noviembre, Alajuelense recibirá a Xelajú MC en el Estadio Alejandro Morera Soto para disputar la final de ida de la Copa Centroamericana 2025. Los costarricenses llegan como bicampeones del torneo, buscando su tercer título consecutivo, mientras que los guatemaltecos disputarán su primera final en la historia de la competencia.

Sin embargo, Alajuelense tendrá una baja sensible para este partido decisivo. El portero uruguayo Washington Ortega, considerado uno de los mejores guardametas de Centroamérica actualmente, sufrió una lesión muscular que le impide estar a disposición del cuerpo técnico para la final de ida.

El técnico Óscar Ramírez deberá elegir entre Bayron Mora o Jhonny Álvarez para defender el arco manudo en territorio costarricense. Una situación que Xelajú MC podría intentar aprovechar para dar el primer golpe en la serie.

Ramírez confía en el trabajo de sus suplentes

El entrenador de Liga Alajuelense, Óscar Ramírez, habló en conferencia de prensa sobre la ausencia de Washington Ortega y transmitió tranquilidad respecto a los porteros suplentes. El técnico destacó el trabajo de preparación que han tenido durante toda la temporada.

"Tantas cosas han pasado en este torneo, ausencias y situaciones importantes que hemos pasado y que hemos tenido que lidiar, y creo que el grupo ha respondido bien. Tal vez esta era la que nos faltaba que sucediera, pero creo que hay un trabajo de respaldo", expresó Ramírez.

El estratega costarricense reconoció que ver día a día el trabajo de Diego Cejas (preparador de porteros) con los guardametas suplentes lo deja tranquilo de cara a la final. "La forma en que lo hace me deja tranquilo", agregó el técnico.

Un reto para el portero suplente

Óscar Ramírez admitió que es una situación novedosa que el portero suplente deba asumir un partido de tal magnitud como una final de Copa Centroamericana. Sin embargo, confió en el trabajo del grupo y en el apoyo que recibirá el guardameta elegido.

"Es un tema novedoso el hecho de que el muchacho asuma este primer partido de la final, pero creo que el trabajo del grupo también, somos conscientes de que necesita nuestro apoyo y que lo va a recibir y que en todo momento va a estar ahí", señaló el técnico manudo.

Ramírez también hizo un llamado a la afición de Alajuelense para que apoye al portero suplente: "Pedirle a la afición que tenga esa parte de entendimiento y que sea paciente con el actuar del muchacho. En esto todos estamos unidos".

A diferencia de Xelajú MC, que disputa su primera final de Copa Centroamericana, Alajuelense llega con la experiencia de ser el actual bicampeón del torneo. Los manudos conquistaron los títulos de 2023 y 2024, por lo que el escenario de una final no es nuevo para el plantel costarricense.