Alajuelense vs Xelajú MC: Amarini Villatoro asegura que su equipo jugará la final de ida con el objetivo de hacer historia

Este miércoles 26 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de Guatemala, Alajuelense recibirá a Xelajú MC en el Estadio Alejandro Morera Soto para disputar la final de ida de la Copa Centroamericana 2025.

Xelajú llegó a esta instancia tras vencer a Real España de Honduras en una dramática tanda de penales en semifinales. El técnico de Xelajú MC, Amarini Villatoro, habló este martes 25 de noviembre en conferencia de prensa previa al partido de ida en Costa Rica. El estratega guatemalteco fue contundente sobre los objetivos del equipo y la mentalidad con la que afrontarán la final.

"El objetivo de nosotros, a la hora de estar acá, es ser campeones. Queremos ser históricos dentro de nuestra institución que nunca ha sido campeón centroamericano, no ha dado un título internacional, entonces creo que nos pone ese reto", expresó Villatoro.

Amarini Villatoro fue específico sobre la estrategia que aplicará Xelajú en el partido de ida en el Estadio Morera Soto. El técnico guatemalteco destacó la importancia de buscar el gol de visitante y dejó claro que Xelajú viajó a Costa Rica no solo a defender, sino a buscar un resultado favorable que les permita llegar con ventaja a la vuelta en Guatemala.

"Es importante que se siga manteniendo el gol de visita, es importante tratar de buscar el gol de visita, no especular, teniendo los jugadores ofensivos", afirmó Villatoro. El estratega confía en la calidad de su plantel para generar oportunidades en territorio costarricense.

Villatoro también reconoció que las finales suelen ser partidos cerrados y muy estudiados por ambos equipos. "Las finales son de muchos estudios, son muy cerradas, es muy raro ver una final abierta", señaló, dejando claro que espera un partido táctico y disputado.

"Va a ser importante para los dos equipos ser muy efectivos en las ocasiones que se pueda tener, en la concentración, en todo momento", explicó.

Xelajú MC enfrentará uno de los mayores desafíos de su historia al visitar al bicampeón de Centroamérica en su estadio. Aunque el partido de ida representa un reto importante, Xelajú tiene la ventaja de definir la serie en el Estadio Cementos Progreso el próximo 3 de diciembre.

La afición quetzalteca ha demostrado ser un factor determinante durante todo el torneo, llenando el estadio en partidos decisivos.