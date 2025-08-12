Antigua GFC vs. Plaza Amador: ¿Dónde ver y a qué hora inicia el partido de la tercera fecha de la Copa Centroamericana?

Fútbol Nacional

Antigua GFC vs. Plaza Amador: ¿Dónde ver y a qué hora inicia el partido de la tercera fecha de la Copa Centroamericana?

Antigua GFC y Plaza Amador se enfrentan este martes 12 de octubre, en el arranque de la jornada tres de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

|

Antigua GFC durante el entrenamiento del lune 11 de agosto en el estadio Pensativo. (Foto Antigua GFC).

El conjunto colonial necesita una victoria para encaminar su clasificación a la fase final, pero para ello tendrá que sumar los tres puntos frente al equipo panameño.

Va a ser un partido lindo. Plaza Amador viene bien en su liga y también en la Copa Centroamericana, igual que nosotros. Son dos equipos con una propuesta clara: pensar siempre en el arco rival”, señaló el técnico Mauricio Tapia en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Intentaremos hacer las cosas bien y tener una buena noche frente a nuestra afición para no ponernos en aprietos durante el partido”, añadió Tapia, quien aspira a clasificar a los coloniales a la ronda de cuartos de final.

LECTURAS RELACIONADAS

Hernán Medford pone fin a su etapa con Marquense y asume por cuarta vez el reto de dirigir al Herediano

La Federación de Futbol presenta plan logístico para el partido de Guatemala contra El Salvador en el Cementos Progreso. (Foto Hemeroteca PL).

Guatemala vs. El Salvador: Fedefut presenta plan logístico y confirma pérdidas millonarias por no jugar en el Doroteo Guamuch Flores

Tapia recalcó que Antigua depende de sí mismo para definir su futuro en la competencia y que el grupo A es muy parejo, con los coloniales como líderes (4 puntos), seguidos de Plaza Amador (3), la Liga Deportiva Alajuelense (3) y Alianza (1).

¿Dónde ver y a qué hora inicia el partido de la tercera fecha de la Copa Centroamericana?

El partido entre Antigua GFC y Plaza Amador se disputará en el estadio Pensativo, donde se espera el respaldo de la afición, como sucedió en el encuentro frente al Alianza, de El Salvador, que terminó empatado sin goles.

El encuentro comenzará a las 20 horas y será transmitido por la cadena de televisión ESPN y por Disney+. También se podrá seguir en directo en prensalibre.com.

LECTURAS RELACIONADAS

Antigua GFC falla en casa e iguala sin goles contra Alianza FC por la Copa Centroamericana

Así marcha la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana tras la jornada 2

Se espera un duelo cerrado, con la presión de Antigua GFC de ganar para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo de la Concacaf.

Juan David Osorio, jugador de Antigua GFC, anticipó un partido intenso: “Sabemos del potencial del futbolista panameño; han tenido una gran evolución y será un duelo parejo”.

“El rival tiene sus armas para hacer daño, pero nosotros también. Esperamos disfrutar de otro partido internacional y que los resultados lleguen con el trabajo que venimos haciendo”, destacó.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Antigua GFC Copa Centroamericana 2025 Futbol nacional Plaza Amador 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre