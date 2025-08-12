Antigua GFC vs. Plaza Amador: ¿Dónde ver y a qué hora inicia el partido de la tercera fecha de la Copa Centroamericana?

El conjunto colonial necesita una victoria para encaminar su clasificación a la fase final, pero para ello tendrá que sumar los tres puntos frente al equipo panameño.

“Va a ser un partido lindo. Plaza Amador viene bien en su liga y también en la Copa Centroamericana, igual que nosotros. Son dos equipos con una propuesta clara: pensar siempre en el arco rival”, señaló el técnico Mauricio Tapia en la conferencia de prensa previa al encuentro.

“Intentaremos hacer las cosas bien y tener una buena noche frente a nuestra afición para no ponernos en aprietos durante el partido”, añadió Tapia, quien aspira a clasificar a los coloniales a la ronda de cuartos de final.

Tapia recalcó que Antigua depende de sí mismo para definir su futuro en la competencia y que el grupo A es muy parejo, con los coloniales como líderes (4 puntos), seguidos de Plaza Amador (3), la Liga Deportiva Alajuelense (3) y Alianza (1).

¿Dónde ver y a qué hora inicia el partido de la tercera fecha de la Copa Centroamericana?

El partido entre Antigua GFC y Plaza Amador se disputará en el estadio Pensativo, donde se espera el respaldo de la afición, como sucedió en el encuentro frente al Alianza, de El Salvador, que terminó empatado sin goles.

El encuentro comenzará a las 20 horas y será transmitido por la cadena de televisión ESPN y por Disney+. También se podrá seguir en directo en prensalibre.com.

Se espera un duelo cerrado, con la presión de Antigua GFC de ganar para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo de la Concacaf.

Juan David Osorio, jugador de Antigua GFC, anticipó un partido intenso: “Sabemos del potencial del futbolista panameño; han tenido una gran evolución y será un duelo parejo”.

“El rival tiene sus armas para hacer daño, pero nosotros también. Esperamos disfrutar de otro partido internacional y que los resultados lleguen con el trabajo que venimos haciendo”, destacó.