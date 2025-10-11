Así se jugará la cuarta jornada de la Ronda Final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf

La tercera jornada de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) se disputó el viernes, marcando la mitad del camino en la última fase rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se celebrará en Norteamérica.

En el Grupo A, Surinam lidera con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, seguido por Panamá con la misma cantidad de unidades. El Salvador ocupa el tercer lugar con tres puntos, mientras que Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, se encuentra en el último puesto, con dos unidades.

En el Grupo B, Curazao encabeza la tabla con siete puntos, seguido por Jamaica con seis, Trinidad y Tobago con cuatro y Bermudas, sin unidades.

En el Grupo C, la sorprendente selección de Haití lidera con cinco puntos, igualada con Honduras. Costa Rica suma tres y Nicaragua cierra la tabla con un punto.

Con tres jornadas disputadas, el margen de error se reduce drásticamente para las selecciones que aspiran a clasificar al Mundial, ya que solo el primer lugar de cada grupo obtiene el boleto directo, mientras que los dos mejores segundos lugares disputarán el repechaje internacional.

La cuarta jornada se jugará entre el lunes 13 y el martes 14 de octubre. En el Grupo A, Guatemala visitará a El Salvador y Panamá recibirá a Surinam. En el Grupo B, Curazao será local ante Trinidad y Tobago, y Jamaica enfrentará a Bermudas. En el Grupo C, Honduras recibirá a Haití y Costa Rica jugará en casa contra Nicaragua.

Así se disputará la jornada 4 de las eliminatorias