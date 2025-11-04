Boletos casi agotados: Fedefut anuncia que ya no hay disponibilidad en la localidad general norte y tribuna

La Federación de Fútbol de Guatemala informó este martes 4 de noviembre que el 90% de las entradas para los partidos de la Selección Nacional ante Panamá y Surinam ya han sido vendidas.

Las localidades de general norte y tribuna están completamente agotadas, y únicamente quedan boletos disponibles en la sección de preferencia del Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol".

La Fedefut estima que las entradas restantes se agotarán en las próximas horas, dada la alta demanda que ha caracterizado este proceso de venta que inició oficialmente este martes 4 de noviembre.

Desde el pasado viernes 31 de octubre, cientos de aficionados acamparon frente a los puntos de venta para asegurar su lugar en los partidos más importantes de la historia del fútbol guatemalteco. La respuesta de la afición ha sido masiva, reflejando la emoción y esperanza de todo un país por ver a su selección clasificar al Mundial 2026.

El aforo del Estadio El Trébol está limitado a 7,000 espectadores, según lo avalado por Concacaf para estos compromisos eliminatorios. Esta capacidad reducida contrasta dramáticamente con la demanda de millones de guatemaltecos que desean presenciar estos encuentros decisivos.

Detalles de la venta

La venta de boletos se realiza en dos puntos oficiales establecidos por la Fedefut:

Centro de Negocios Bantrab Vista Hermosa: 2ª calle 16-44, zona 15

2ª calle 16-44, zona 15 Centro Piace Bantrab: Avenida Reforma 7-08, zona 9

Cada persona puede adquirir un máximo de tres entradas por DPI por partido, una medida implementada para dar oportunidad a más aficionados de presenciar estos encuentros históricos y evitar la reventa.

¡𝗠𝗔́𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗨𝗡𝗖𝗔! ⚽️💙



Puedes adquirir tus entradas de Preferencia para los partidos de local de la #SeleMayor de la ronda final de la eliminatoria mundialista.#VamosGuate #ModoSelección 💪🏽🇬🇹⚽️💙 pic.twitter.com/ES6XsfVKSA — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) November 4, 2025

Con solo la localidad de preferencia disponible y el 90% de las entradas ya vendidas, la Fedefut anticipa que en cuestión de horas se confirmará el lleno total para ambos encuentros.

El sueño mundialista nunca estuvo tan cerca y la afición guatemalteca está respondiendo con un apoyo masivo e incondicional. Los aficionados que logren entrar a El Trébol serán testigos de los momentos que podrían cambiar para siempre la historia del fútbol nacional.