Clásico 336: Municipal busca recuperar el liderato ante un Comunicaciones en crisis y con arqueros bajo la lupa

La edición 336 del clásico nacional entre Comunicaciones y Municipal, que se disputará este miércoles 25 de febrero en el estadio Cementos Progreso, llega en un contexto en que el brillo histórico contrasta con la irregularidad actual.



El duelo entre cremas y rojos ha sido, históricamente, el enfrentamiento más importante del balompié guatemalteco. Sin embargo, en los últimos torneos el clásico ha perdido intensidad y calidad. Lo que antes era sinónimo de espectáculo y tensión máxima, hoy muchas veces se percibe como un partido más del calendario.



Municipal llega con un panorama favorable. Con la misión de volver a ser líder del certamen, y así consolidar su posición en la cima y, de paso, asestar otro golpe a su eterno rival.



En contraste, Comunicaciones atraviesa una de las temporadas más complejas de su historia. Ni siquiera la llegada del fantasma, Marco Antonio Figueroa, ha tenido el impacto esperado. El equipo se mantiene en zona de clasificación, pero su rendimiento no convence y la amenaza del descenso sigue latente.

En esta ocasión, el foco apunta a las porterías, donde ambos equipos llegan con cuestionamientos y competencia interna.

En Comunicaciones, Fredy Pérez ha sido titular indiscutible, acumulando todos los minutos. Su respaldo es total, pero los números lo exponen: 13 goles recibidos en ocho jornadas lo colocan entre los más batidos del certamen. Más allá de la estadística, ha tenido intervenciones claves que han evitado marcadores amplios, aunque también momentos de duda que han alimentado la crítica.



Del lado rojo, Kenderson Navarro ha vivido un panorama distinto. Ha alternado con Braulio Linares en una lucha deportiva que evidencia búsqueda de estabilidad.

La rotación sugiere que el cuerpo técnico sigue evaluando quién ofrece mayores garantías.