Clausura 2026: Comunicaciones desafía al bicampeón Antigua en una serie sin favorito claro

Los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala presentan un duelo de alto voltaje, Comunicaciones visita a Antigua GFC en el primer capítulo de una serie que promete emociones desde el pitazo inicial. Se enfrentan el cuarto y quinto lugar de la fase regular en una eliminatoria de ida y vuelta que se definirá a lo largo de 180 minutos entre cremas y panzas verdes.

El estadio Pensativo, en la ciudad colonial, será el escenario del primer duelo de esta serie. El vigente bicampeón del futbol nacional, Antigua GFC, dirigido por el argentino Mauricio Tapia, buscará hacer valer su condición de local para tomar ventaja en casa.

En contrapartida, el conjunto albo, comandado por el estratega chileno Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa, intentará llevarse un resultado positivo para cerrar la serie en su estadio y dar un paso firme rumbo a las semifinales.

Durante la fase regular, ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones, con un triunfo por bando. En la tercera jornada, Comunicaciones se impuso como visitante con un gol del cubano Karel Espino. Posteriormente, en la fecha 14, Antigua se cobró revancha y venció 1-0 a los cremas, con anotación de Óscar Castellanos.

El cuadro albo llega a esta liguilla sin la presión del descenso. Tras firmar en el torneo Apertura 2025 el peor campeonato de su historia, al finalizar en la última posición y quedar seriamente comprometido con la permanencia, Comunicaciones logró revertir la situación durante el Clausura 2026.

El equipo capitalino aseguró la salvación en la penúltima jornada y dejó atrás un periodo complicado que por momentos hizo temer un descenso histórico. Ahora, uno de los clubes más ganadores del país, con 32 títulos, regresa a una fase final, instancia en la que tradicionalmente es protagonista, y buscará pelear nuevamente por el campeonato bajo la conducción de Figueroa.

Para esta serie, Comunicaciones deberá encomendarse a sus jugadores más determinantes. Entre ellos destaca el atacante cubano Dairon Reyes, quien fue durante buena parte del torneo el principal referente ofensivo y terminó como el máximo goleador del equipo, con nueve anotaciones.

No obstante, su falta de gol en las últimas jornadas se hizo sentir, por lo que los albos esperan recuperar su mejor versión en esta liguilla. Otro elemento clave es el capitán Steven Adán “el Pelón” Robles, lateral reconvertido en mediocampista, cuyo liderazgo, carácter y despliegue físico lo convierten en una pieza fundamental en el armado del mediocampo crema.

Asimismo, el defensor mexicano Ernesto Monreal se ha consolidado como uno de los jefes de la zaga y un jugador vital tanto en tareas defensivas como en la salida del balón, por lo que está llamado a frenar el ataque antigüeño. A ellos se suman futbolistas como Fredy Pérez, Omar Duarte, Karel Espino y José Pinto, quienes están llamados a marcar diferencia en sus respectivas posiciones.

Por su parte, Antigua GFC afronta esta fase final en buen momento. Aunque tuvo un inicio de torneo irregular que lo mantuvo durante varias jornadas en el fondo de la tabla, el conjunto colonial encontró su mejor versión con el paso de las fechas hasta meterse nuevamente en la pelea.

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⚽️ PRÓXIMO PARTIDO

🆚 Antigua GFC



📅 Miércoles, 29 de abril

⏰ 19:00 hrs.

🏟 Estadio Pensativo

📺 @TigoSportsGt #VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/R3m1XVIS2h — Comunicaciones FC (@CremasOficial) April 27, 2026

Ya en instancias decisivas, los panzas verdes se convierten en un rival temible, respaldados por su condición de bicampeón nacional y con la ilusión de lograr un tricampeonato histórico, algo que hasta ahora ningún equipo departamental ha conseguido en Guatemala.

Mauricio Tapia espera contar con su plantel completo para encarar esta serie. Entre los jugadores llamados a ser determinantes figura el extremo y seleccionado nacional Óscar Santis, un futbolista que suele crecerse en este tipo de partidos gracias a su movilidad, desequilibrio y olfato goleador. En la portería, Luis Morán se ha convertido en un seguro para el cuadro colonial, al aportar experiencia y liderazgo en momentos clave.

En ofensiva, el argentino Agustín Maziero será la principal carta de gol, mientras que jugadores como Óscar Castellanos, José Ardón, Diego Fernández y Héctor Prillwitz también apuntan a ser decisivos. Además, Antigua cuenta con jóvenes que se han consolidado como titulares y han aportado frescura al once inicial.

Todo está listo para un choque de alto calibre en el recinto de la Calle Ancha de los Herreros, que lucirá sus mejores galas. Antigua, uno de los clubes más exitosos de la última década, se medirá a Comunicaciones, uno de los clubes de mayor tradición y palmarés en el país.

El balón rodará esta noche a partir de las 19.00 horas, en una serie de pronóstico reservado que promete grandes emociones desde el primer minuto.