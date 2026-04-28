Nicolás Martínez y Rubén Escobar lideran los premios individuales del Clausura 2026

La fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala llegó a su fin tras 22 jornadas y dejó a dos protagonistas en los premios individuales del certamen.

El delantero Nicolás Martínez, del Deportivo Mixco, se consagró como máximo goleador, mientras que el guardameta Rubén Escobar, del Deportivo Guastatoya, cerró como el portero menos vencido del campeonato. Ambos firmaron una campaña destacada a nivel personal.

Con 15 anotaciones en 1670 minutos Nicolás Martínez finalizó la etapa de clasificación como el romperredes del torneo, con lo cual confirmó su regularidad y peso ofensivo durante el semestre. Su rendimiento fue determinante para que Mixco completara una fase regular sólida, asegurara el tercer lugar de la tabla general y llegara con impulso a la instancia decisiva del campeonato.

El atacante argentino, además, continúa escribiendo una historia especial en el balompié guatemalteco: con este logro alcanzó su tercer título consecutivo de goleo, una marca que lo coloca como uno de los nombres más consistentes de las últimas temporadas. Aunque no estuvo presente en la última jornada, su ventaja le permitió sostener el liderato hasta el cierre del calendario.

En la pelea por el goleo, Martínez terminó por encima de Diego Casas, quien cerró con 14 goles, y de Willian Jehú Fajardo, que culminó con 11 anotaciones. Ahora, el gran reto para el ariete mixqueño será trasladar ese poder ofensivo a la fase más importante del torneo: la liguilla, donde Mixco —bajo la dirección de Fabrizio Benítez— buscará pelear por el título de la Liga Nacional.

En el apartado defensivo, el reconocimiento al guardameta menos vencido también se definió con tensión hasta la última fecha, pero finalmente fue para Rubén Escobar, arquero paraguayo del Deportivo Guastatoya, quien sostuvo un rendimiento constante de principio a fin.

Escobar registró un promedio cercano a 1.0 gol por partido, al recibir 21 tantos en 22 jornadas, dato que refleja su regularidad y la importancia de su trabajo en momentos determinantes.

Su actuaciónes fueron vitales para el equipo dirigido por Pablo Centrone, no solo en el objetivo de competir por ingresar a la liguilla, sino en una misión clave: salvar la categoría y asegurar la permanencia del conjunto “pecho amarillo” en la máxima división.

Con intervenciones decisivas y liderazgo en la zaga, Escobar se convirtió en una de las piezas más confiables del torneo para Guastatoya, que además logró clasificar a la liguilla. En la clasificación de porteros, el segundo puesto fue para el guardameta argentino Tomás Casas, de Cobán Imperial, quien también tuvo un torneo destacado y se mantuvo en la pelea.

Los premios para Martínez y Escobar representan más que un dato estadístico: son un impulso anímico clave para lo que viene. En el caso de Mixco, contar con el goleador del torneo fortalece la confianza del plantel de cara a los cuartos de final, donde cada jugada y cada gol pueden marcar la diferencia.

Para Guastatoya, el reconocimiento a Escobar llega en un momento ideal, con la serie de liguilla en el horizonte y un cruce que promete alta exigencia.

El conjunto pecho amarillo espera que su arquero mantenga el mismo nivel en la etapa decisiva, donde los detalles defensivos suelen definir eliminatorias, especialmente ante rivales de peso como Municipal, en una llave que se anticipa cerrada y disputada.