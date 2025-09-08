¿Cómo han sido los enfrentamientos entre Panamá y Guatemala? El historial entre ambos

La Selección de Guatemala ha enfrentado a su similar de Panamá en 41 ocasiones diferentes, por lo que actualmente es la cuarta escuadra con la que más veces se ha medido en toda la historia, tanto en duelos oficiales como también en amistosos, solo por detrás de El Salvador (84 partidos entre ambos), Costa Rica (66) y Honduras (51).

De los 41 enfrentamientos entre ambos equipos, la Selección de Panamá lidera el historial general con un total de 17 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Sin embargo, aunque ha ganado menos partidos, la Azul y Blanco ha marcado más goles: 63 contra 62 de los canaleros, que han dominado las confrontaciones en las últimas dos décadas.

El primer encuentro entre ambas selecciones fue el 13 de marzo de 1946, durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de ese año, donde el compromiso finalizó con un empate 3-3. Nueve meses más tarde, el 9 de diciembre, Panamá derrotó 4-2 a Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia.

Durante los últimos 80 años, puede decirse que la Selección de Guatemala dominó la primera etapa, debido a que en los primeros 21 partidos contra Panamá, la Bicolor obtuvo 11 victorias, seis empates y solo cuatro derrotas. No obstante, desde febrero del 2003, la escuadra de la Roja sumó 13 victorias, cinco empates y apenas dos derrotas.

Guatemala visitará a Panamá en la segunda jornada de las eliminatorias. (Foto Prensa Libre: Fedefut)

Historial en eliminatorias mundialistas

Copa del Mundo - Argentina 1978

La primera vez que las selecciones de Guatemala y Panamá se enfrentaron en una eliminatoria mundialista fue para las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo de Argentina 1978. En aquella ocasión, hace exactamente 49 años, durante septiembre de 1976, la Azul y Blanco salió victoriosa en ambos compromisos, de local y de visitante.

El 17 de septiembre de 1976, la Bicolor derrotó 2-4 a los canaleros en la Ciudad de Panamá. Nueve días después, el 26 de septiembre del mismo año, la Selección de Guatemala goleó a la Roja por 7-0 en la Ciudad de Guatemala y finalizó en la primera posición de la zona centroamericana para avanzar a la ronda final junto a El Salvador.

Copa del Mundo - España 1982

Para las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de España en 1982, los combinados de Guatemala y Panamá se enfrentaron de nuevo en la ronda preliminar de la zona centroamericana. En esa ocasión, la Bicolor volvió a derrotar al cuadro canalero, tanto en el Estadio de la Revolución (0-2) como en el Estadio Nacional Mateo Flores (5-0).

A pesar de haber vencido a la Roja en los dos compromisos clasificatorios, la Azul y Blanco firmó un pésimo mes de diciembre en 1980: Cayó 0-1 ante Honduras en el Estadio Mateo Flores y luego perdió 1-0 contra El Salvador en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, para finalizar en la tercera posición del grupo y así quedar eliminada.

Copa del Mundo - Alemania 2006

La última vez que las selecciones de Guatemala y Panamá se enfrentaron en una eliminatoria fue durante la hexagonal final rumbo a la Copa del Mundo de Alemania en el 2006. En esta ocasión, hace poco más de dos décadas, la Azul y Blanco logró mantener su invicto ante los canaleros, con una victoria como local y un empate como visitante.

La Bicolor comenzó su camino en la hexagonal final de esas eliminatorias con un empate 0-0 en la Ciudad de Panamá, el 9 de febrero del 2005. Seis meses después, el 17 de agosto de ese mismo año, Guatemala recibió a la Roja en el Estadio Mateo Flores (ahora Doroteo Guamuch Flores), donde Gonzalo "Chalo" Romero aseguró la victoria con una anotación en el minuto 90.

Esa fue la última victoria de Guatemala ante Panamá, tanto en compromisos oficiales como amistosos, ya que desde entonces los canaleros suman 11 triunfos y tres empates. Ante este panorama, la escuadra panameña parte como gran favorita en el nuevo capítulo que se escribirá en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial del 2026.