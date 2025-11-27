¿Cómo quedó Xelajú MC? Resultado contra Alajuelense, en la final de ida de la Copa Centroamericana

El Xelajú MC, dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, disputó el partido de ida de la gran final de la Copa Centroamericana este miércoles frente a Liga Deportiva Alajuelense, actual bicampeón del certamen regional, que busca conquistar su tercer título consecutivo.

El encuentro se jugó en el estadio Alejandro Morera Soto, en tierras ticas, donde se vivió un gran espectáculo durante los 90 minutos, con dos aficiones entregadas a sus equipos, que no dejaron de alentar en todo el partido, en un recinto deportivo que lució sus mejores galas.

El primer capítulo de esta gran final tuvo un héroe por parte de los altense: el portero uruguayo Rubén Darío Silva, quien, sin lugar a dudas, tuvo una actuación monumental, digna de uno de los mejores guardametas del certamen, con intervenciones espectaculares al detener dos penales en la primera mitad: uno a Joel Campbell y otro a Celso Borges.

La gran noche del meta superchivo fue fundamental para que el cuadro altense se trajera un empate 1-1 de Costa Rica para el partido de vuelta de la gran final. Los chivos se habían adelantado por intermedio de Jesús López, al minuto 53, luego de convertir un penal bien ejecutado, mientras que el delantero azteca Ronaldo Cisneros consiguió el empate al minuto 67.

En el cierre del encuentro, ambos equipos tuvieron sus oportunidades, pero los porteros fueron figuras, destacando nuevamente Silva, quien, al minuto 90, evitó un gol cantado con su pierna izquierda ante el volante ofensivo Anthony Hernández, para cerrar el partido con empate.

Los mejores momentos del partido



Gran final - IDA

Alajuelense 1-1 XELAJÚMC pic.twitter.com/k5v2c6ClCO — XelajúMC (@CSD_XelajuMC) November 27, 2025

El encuentro de vuelta se jugará el próximo miércoles 6 de diciembre, en el estadio Cementos Progreso, con la serie igualada 1-1.