Dónde ver Herediano vs Municipal por la Copa Centroamericana 2025 y a qué hora se juega

Municipal cierra hoy su participación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf, en la cual buscará sellar su pase a los cuartos de final en su visita al Estadio Nacional de Costa Rica para enfrentar al Club Sport Herediano.

Los rojos ocupan el segundo puesto del grupo B, con cinco puntos, detrás del San Miguelito, de Panamá, líder, con siete, producto de una victoria y dos empates.

El conjunto escarlata, dirigido por Mario Acevedo, necesita ganar para no complicarse y asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo regional.

Un empate también podría beneficiarlo, siempre y cuando Real España —3 puntos— no derrote a San Miguelito.

“Estamos mentalizados en la importancia del juego. Traemos cuatro seleccionados para este compromiso, y con la gente que tenemos encararemos este partido. Esta es una competencia muy pareja, pero nosotros tenemos que enfocarnos en sacar el resultado que nos pueda dar la clasificación a la siguiente ronda del torneo”, dijo Acevedo, en la previa.

Herediano vs Municipal: Horario y por dónde ver el duelo

El único equipo eliminado es el Diriangén, de Nicaragua, que descansa en esta jornada y solamente alcanzó cuatro puntos.

Municipal no contará con Nicolás Samayoa ni con Jonathan Franco, por suspensión. Tampoco jugarán José Morales y Rudy Barrientos, quienes permanecen concentrados con la Selección Nacional.

El partido se podrá seguir a través de la pantalla ya sea de ESPN o de Disney +, la plataforma que cuenta con los derechos televisivos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El duelo se disputará a partir de las 20 horas y se jugará en simultáneo al Real España vs Sporting San Miguelito.

Municipal luchara por ser el segundo equipo guatemalteco en cuartos de final, ya que Antigua GFC fue eliminado del campeonato y Xelajú MC sí logró superar la fase de grupos, pese a ser goleado en la última fecha.