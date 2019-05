El balance del futbol guatemalteco tras el levantamiento de la suspensión de la Fifa

La Selección Nacional de Futbol tuvo que esperar casi dos años para disputar un partido oficial (Foto Prensa Libre: Edwin Fajardo)

Luego de más de 19 meses de oscuridad, la luz retornó al futbol nacional con la noticia de que la Fifa le levantaba el castigo impuesto por la rebeldía de 34 asambleístas, que no avalaron la ampliación del mandato al primer Comité de Regularización impuesto por la Federación Internacional y que era liderado por Adela Camacho de Torrebiarte.

Aunque aún falta mucho camino por recorrer, estos son los cinco hechos más relevantes que marcan el primer aniversario desde que el futbol local recuperó su estatutus internacional.

1. Selección Nacional regresa a la acción

Comandada por Wálter Claverí, la Bicolor jugó su primer partido oficial en un amistoso contra Cuba el 15 de agosto del 2018 y lo saldó con una victoria de 3-0. Luego se volvió a medir a los cubanos y el triunfo volvió a aparecer, solo que esta vez fue por 1-0. Después encadenó cuatro descalabros seguidos (Argentina, Ecuador, Israel y el Salvador). Por los malos resultados Claverí abandonó su puesto y de forma interina llegó Amarini Villatoro, quien doblegó a los ticos y a los nicaragüenses, en la fecha Fifa de marzo. En estos momentos la Azul y Blanco se prepara para disputar la Liga de Naciones C de la Concacaf.

2. Equipos recuperan su estatutus internacional

Con el levantamiento de la suspensión, Guastatoya alcanzó a disputar los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Si bien fue eliminado por el Houston Dynamo de la MLS, su participación dejó un buen sabor de boca. Ayer, los mismos pechoamarillo, Antigua GFC y Comunicaciones, conocieron su suerte en la Liga Concacaf del 2019.

¡¡HACE UN AÑO LO LOGRAMOS!! 31 de Mayo de 2018, FIFA levanta la Suspensión de Fútbol Guatemalteco. -Entrémosle con FE a Guate pic.twitter.com/pRkhDIuLJv — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) May 31, 2019

3. Adopción de nueva reforma estatutaria

La llave que le dio a Guatemala la oportunidad de regresar al imperio de la Fifa fue la elaboración y aceptación de la reforma estatutaria, con la que se busca tener mejores reglas para la celebración de elecciones y efectivos controles administrativos y financieros para transparentar la ejecución presupuestaria. Además, se desliga de algunas instituciones estatales, como la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Tribunal Eleccionario del Deporte Federado (Tedefe).

4. Celebración de proceso eleccionario

Más de cinco años tuvieron que pasar para que la Fedefut volviera a celebrar una contienda electoral para los puestos de Comité Ejecutivo. Con el endurecimiento de los requisitos y con la inclusión de otras nuevas reglas, solo una planilla, liderada por Gerardo Paiz, logró su aval de inscripción. Las otras tres, encabezadas por Max Solórzano, Claudio Albizuris y Luis Leal, fracasaron en su intento. Al final Paiz, el pasado 3 de mayo, y después de pasar por varios filtros, se impuso 50 a cero en la votación. Mañana las nuevas autoridades asumen el control de la Fedefut por los siguientes cuatro años.

#EleccionesFedefut | El nuevo presidente de la Fedefut, el empresario Gerardo Paiz, quien recibió el respaldo de los 50 delegados que asistieron a la Asamblea Electiva. pic.twitter.com/52A9yf00If — Edwin Fajardo (@EdwinFajardo_PL) May 3, 2019

#EleccionesFedefut | Gerardo Paiz asegura que no es culpa de él que las otras planillas no se hayan logrado inscribir. "A la próxima los asesoro", dice. pic.twitter.com/7bFuzG2Or2 — Edwin Fajardo (@EdwinFajardo_PL) May 3, 2019

5. Selecciones menores siguen estancadas

Los representantivos menores siguen siendo los más perjudicados por la letal suspensión de la Fifa. La Selección Sub 20, dirigida por David Gardiner, dejó escapar la oportunidad de ir al Mundial de Polonia, en el Premundial de la Concacaf, pese a estar en un grupo accesible. La Sub 17, liderada por Antonio García, también sucumbió en su intento, en el Premundial del área. A partir del domingo, la Sele Sub 23 participará por primera vez en el Torneo Esperanzas de Toulon, de Francia.

